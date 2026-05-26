Сибіга оцінив Стубба як переговірника з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про готовність представляти ЄС на переговорах з Росією. Україна оцінила його як сильного політика та дипломата.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Як Україна оцінює Стубба в ролі переговірника з РФ від ЄС

"Це сильний політик, сильний дипломат, авторитетний, який має відповідність дійсності бути перемовником такого масштабу. Але тут мова йде про інше зараз", — сказав Сибіга.

Він пояснив, що зараз лише обговорюється питання участі Європи, формат, часові рамки та фокус, на яких деталях мають зосереджуватися ці зусилля. За його словами, поки важко сказати, чи буде це спеціальний регламент чи визначена група лідерів. Однак наразі ця дискусія вже розпочалася.

Міністр зазначив, що Президент Володимир Зеленський вже провів важливі зустрічі, зокрема, в багатосторонніх форматах, де вже є певні контури.

"Це мають бути додаткові взаємодоповнюючі дипломатичні канали, які би, маючи конкретні часові рамки, фокусувались на вирішенні конкретних проблем. І зараз я планую брати участь у засіданні Міністрів закордонних справ. І одна з тем, окрім, звичайно, відкриття кластерів, буде питання ролі і участі Європи в переговорах в межах цивілізованого світу", — підсумував Андрій Сибіга.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський обговорив із Коштою присутність ЄС у мирному процесі. За словами президента, європейські країни мають бути безпосередньо залучені до цього діалогу та мати чітке представництво.

Водночас Марко Рубіо 22 травня заявив, що США не ведуть переговори з Україною та РФ. Одна він заявив, що Вашингтон готовий повернутися до ролі посередника, якщо з'явиться можливість для результативного діалогу.