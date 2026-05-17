Зеленський обговорив із Коштою присутність ЄС у мирному процесі

Зеленський обговорив із Коштою присутність ЄС у мирному процесі

Дата публікації: 17 травня 2026 22:23
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили подальші перспективи мирних переговорів та євроінтеграцію України. Глава держави подякував за підтримку України та поінформував співрозмовника про останні контакти з європейськими лідерами та представниками США.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Сьогодні, 17 травня, Володимир Зеленський обговорив з Антоніу Коштою перспективи процесу перемовин заради миру та відкриття переговорних кластерів.

Окрему увагу під час розмови лідери приділили ролі Європи у майбутньому переговорному процесі щодо завершення війни в Україні. За словами Зеленського, європейські країни мають бути безпосередньо залучені до цього діалогу та мати чітке представництво.

"Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос і присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу", — наголосив глава держави.

Також сторони обговорили подальше просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Зокрема, йшлося про готовність України до відкриття переговорних кластерів, а також необхідну координацію та графік подальших кроків у цьому процесі.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує відновлення активної фази мирних переговорів після певної паузи. Глава держави зазначив, що активізація переговорів є критично важливою для безпеки України та стабільності в Європі.

Новини.LIVE також повідомляли, що на початку травня 2026 року Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не продовжуватиме переговори щодо завершення війни в Україні без реального прогресу. За його словами, нинішні дипломатичні зусилля фактично зайшли в глухий кут і не дають результату.

Володимир Зеленський Антоніу Кошта мирні переговори
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
