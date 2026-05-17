Зеленский обсудил с Коштой присутствие ЕС в мирном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский.

В воскресенье, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили дальнейшие перспективы мирных переговоров и евроинтеграцию Украины. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал собеседника о последних контактах с европейскими лидерами и представителями США.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Сегодня, 17 мая, Владимир Зеленский обсудил с Антониу Коштой перспективы переговорного процесса ради мира и открытия переговорных кластеров.

Особое внимание во время разговора лидеры уделили роли Европы в будущем переговорном процессе по завершению войны в Украине. По словам Зеленского, европейские страны должны быть непосредственно вовлечены в этот диалог и иметь четкое представительство.

"Все равно видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу", — подчеркнул глава государства.

Также стороны обсудили дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе. В частности, речь шла о готовности Украины к открытию переговорных кластеров, а также необходимой координации и графике дальнейших шагов в этом процессе.

Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает возобновления активной фазы мирных переговоров после определенной паузы. Глава государства отметил, что активизация переговоров является критически важной для безопасности Украины и стабильности в Европе.

Новини.LIVE также сообщали, что в начале мая 2026 года Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет продолжать переговоры по завершению войны в Украине без реального прогресса. По его словам, нынешние дипломатические усилия фактически зашли в тупик и не дают результата.