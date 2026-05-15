Зеленский: Украина ожидает окончания паузы в переговорах

Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 мая переговоры с представителями американского аналитического центра Hudson Institute. Во время встречи он подчеркнул, что Киев ожидает окончания паузы в мирных переговорах.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Какие ожидания Украины

Во время встречи Зеленский рассказал представителям Hudson Institute о последствиях атак РФ в последние дни и отметил, что надо усиливать ПВО Украины.

"На фоне таких ударов особенно важно укреплять украинскую противовоздушную оборону, и мы благодарны Соединенным Штатам Америки и всем неравнодушным американским людям за поддержку Украины, которую мы чувствуем на протяжении всех лет этой полномасштабной российской агрессии", — отметил президент в Telegram

Кроме того, во время встречи обсуждалось сотрудничество Украины с Конгрессом США, дипломатическая работа для достижения достойного мира и важность активного участия Соединенных Штатов в переговорном процессе.

"Мы рассчитываем на окончание паузы в переговорах и активизацию дипломатии. Это важно для сохранения жизней наших людей и восстановления безопасности в Европе", — резюмировал Зеленский.

