Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: Україна очікує закінчення паузи у переговорах

Зеленський: Україна очікує закінчення паузи у переговорах

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 01:17
Зеленський: Україна очікує закінчення паузи у переговорах
Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів 14 травня переговори з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute. Під зустрічі він наголосив, що Київ очікує на закінчення паузи у мирних переговорах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

Які очікування України

Під час зустрічі Зеленський розповів представникам Hudson Institute щодо наслідків атак РФ останніми днями та наголосив, що треба посилювати ППО України.

"На тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську протиповітряну оборону, і ми вдячні Сполученим Штатам Америки та всім небайдужим американським людям за підтримку України, яку ми відчуваємо впродовж усіх років цієї повномасштабної російської агресії", — зазначив президент у Telegram

Зеленський: Україна очікує закінчення паузи у переговорах - фото 1
Зеленський зустрівся з представникам Hudson Institute. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Окрім того, під час зустрічі було обговорено співпрацю України з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру та важливість активної участі Сполучених Штатів в переговорному процесі.

Читайте також:

"Ми розраховуємо на закінчення паузи в перемовинах та активізацію дипломатії. Це важливо для збереження життів наших людей та відновлення безпеки у Європі", — резюмував Зеленський.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп поговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо завершення війни в Україні.

Також ми писали, що за словами керівника ОП Кирила Буданова, Україна готова до серйозного діалогу з Росією. Проте він зазначив, що розмова між Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним потребує підготовки.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації