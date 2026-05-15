Зеленський: Україна очікує закінчення паузи у переговорах

Президент України Володимир Зеленський провів 14 травня переговори з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute. Під зустрічі він наголосив, що Київ очікує на закінчення паузи у мирних переговорах.

Які очікування України

Під час зустрічі Зеленський розповів представникам Hudson Institute щодо наслідків атак РФ останніми днями та наголосив, що треба посилювати ППО України.

"На тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську протиповітряну оборону, і ми вдячні Сполученим Штатам Америки та всім небайдужим американським людям за підтримку України, яку ми відчуваємо впродовж усіх років цієї повномасштабної російської агресії", — зазначив президент у Telegram

Окрім того, під час зустрічі було обговорено співпрацю України з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру та важливість активної участі Сполучених Штатів в переговорному процесі.

"Ми розраховуємо на закінчення паузи в перемовинах та активізацію дипломатії. Це важливо для збереження життів наших людей та відновлення безпеки у Європі", — резюмував Зеленський.

