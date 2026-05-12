У Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітися із Зеленський в Москві

Російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Однак він хоче провести переговори лише у Москві.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Зустріч Путіна і Зеленського

"Путін готовий до зустрічі з Зеленським у Москві "будь-якої миті", — сказав Пєсков.

Він також заявив, що зустріч Путіна із Володимиром Зеленським за межами Москви має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання, "а над цим треба працювати".

Водночас речник Кремля додав, що "гуманітарне перемир'я в Україні завершено" і бойові дії триватимуть далі.

""СВО" зупиниться будь-якої миті, щойно в Києві ухвалять необхідні рішення, про які чудово знають. Напрацювання по Україні дозволяють говорити про наближення врегулювання, але про конкретику говорити зараз зарано", — заявив Дмитро Пєсков.

Як писали Новини.LIVE, 9 травня в Офісі президента заявили, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, але не в Москві. Це столиця держави агресора, тому такий формат переговорів неможливий.

Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що Зеленський має зателефонувати Путіну, якщо зацікавлений у зустрічі. Він передав російському диктатору сигнал від української сторони щодо готовності до особистої зустрічі.

А Кирило Буданов наголосив, що розмова між Зеленським і Путіним потребує підготовки. За його словами, Київ відкритий до реального дипломатичного процесу, якщо Москва демонструватиме готовність до серйозних переговорів.