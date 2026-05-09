ОП: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, але не в Москві

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 19:28
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль чекає українського лідера Володимира Зеленського у Москві. В Офісі Президента вже відповіли. Там наголосили, що глава держави готовий до зустрічі, але не в російській столиці.

Про це повідомив радник ОП Сергій Лещенко в ефірі телемарафону у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним

"Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним будь-де, але не в Москві", — зазначив Лещенко.

За його словами, Москва — це столиця держави агресора, тому такий формат переговорів неможливий.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, він готовий до зустрічі з Путіним, але не в Москві та не в Києві. За його словами, місце можна знайти де завгодно.

Раніше український лідер наголошував, що у Путіна залишилося не так багато часу. За його словами, диктатор РФ не погодиться завершити війну, якщо світ не покаже серйозний тиск.

А 24 лютого Зеленський вкотре повторював, що готовий зустрітися з Путіним. Він наголосив, що вони повинні завершити війну.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
