Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ОП: Зеленский готов к встрече с Путиным, но не в Москве

ОП: Зеленский готов к встрече с Путиным, но не в Москве

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 19:28
ОП: Зеленский готов к встрече с Путиным, но не в Москве
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве. В Офисе Президента уже ответили. Там отметили, что глава государства готов к встрече, но не в российской столице.

Об этом сообщил советник ОП Сергей Лещенко в эфире телемарафона в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский готов встретиться с Путиным

"Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным где угодно, но не в Москве", — отметил Лещенко.

По его словам, Москва — это столица государства агрессора, поэтому такой формат переговоров невозможен.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, он готов к встрече с Путиным, но не в Москве и не в Киеве. По его словам, место можно найти где угодно.

Читайте также:

Ранее украинский лидер подчеркивал, что у Путина осталось не так много времени. По его словам, диктатор РФ не согласится завершить войну, если мир не покажет серьезное давление.

А 24 февраля Зеленский в очередной раз повторял, что готов встретиться с Путиным. Он подчеркнул, что они должны завершить войну.

Владимир Зеленский владимир путин Москва
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации