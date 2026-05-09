ОП: Зеленский готов к встрече с Путиным, но не в Москве

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве. В Офисе Президента уже ответили. Там отметили, что глава государства готов к встрече, но не в российской столице.

Об этом сообщил советник ОП Сергей Лещенко в эфире телемарафона в субботу, 9 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский готов встретиться с Путиным

"Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным где угодно, но не в Москве", — отметил Лещенко.

По его словам, Москва — это столица государства агрессора, поэтому такой формат переговоров невозможен.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, он готов к встрече с Путиным, но не в Москве и не в Киеве. По его словам, место можно найти где угодно.

Читайте также:

Ранее украинский лидер подчеркивал, что у Путина осталось не так много времени. По его словам, диктатор РФ не согласится завершить войну, если мир не покажет серьезное давление.

А 24 февраля Зеленский в очередной раз повторял, что готов встретиться с Путиным. Он подчеркнул, что они должны завершить войну.