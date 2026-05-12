Главная Новости дня В Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Зеленским в Москве

В Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Зеленским в Москве

Дата публикации 12 мая 2026 14:13
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он хочет провести переговоры только в Москве.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Зеленского

"Путин готов к встрече с Зеленским в Москве "в любой момент", — сказал Песков.

Он также заявил, что встреча Путина с Владимиром Зеленским за пределами Москвы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования, "а над этим надо работать".

В то же время представитель Кремля добавил, что "гуманитарное перемирие в Украине завершено" и боевые действия будут продолжаться дальше.

""СВО" остановится в любой момент, как только в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают. Наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике говорить сейчас рано", — заявил Дмитрий Песков.

Как писали Новини.LIVE, 9 мая в Офисе президента заявили, что Зеленский готов к встрече с Путиным, но не в Москве. Это столица государства агрессора, поэтому такой формат переговоров невозможен.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо считает, что Зеленский должен позвонить Путину, если заинтересован во встрече. Он передал российскому диктатору сигнал от украинской стороны о готовности к личной встрече.

А Кирилл Буданов отметил, что разговор между Зеленским и Путиным требует подготовки. По его словам, Киев открыт к реальному дипломатическому процессу, если Москва будет демонстрировать готовность к серьезным переговорам.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
