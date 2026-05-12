Россия разорвала перемирие: Зеленский заявил о зеркальных атаках

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

После нескольких дней частичного перемирия российские войска осуществили масштабный обстрел Украины, применив более 200 беспилотников и десятки управляемых авиабомб. В результате атак на жилую, энергетическую и железнодорожную инфраструктуру есть погибшие и раненые, в связи с чем президент Владимир Зеленский пообещал зеркальный ответ и призвал мир усилить санкции против Москвы.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление президента.

Зеленский отреагировал на российские атаки по Украине после затишья

По информации президента Владимира Зеленского, только в течение одной ночи российские войска запустили по Украине более 200 ударных беспилотников. В то же время активизировались атаки на фронте, куда вражеская авиация сбросила более 80 управляемых бомб, осуществив в целом более 30 зафиксированных авиаударов.

Вражеские обстрелы нанесли ущерб объектам энергетической инфраструктуры, многоквартирным домам и зданию детского сада. Кроме того, целью оккупантов стал обычный гражданский локомотив на железной дороге. В результате этих нападений есть раненые и погибшие среди мирного населения. Президент выразил свои соболезнования родным и близким жертв очередного российского террора.

Поврежденные машины. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасатель обследует атакованную территорию. Фото: ГСЧС Черниговщины

"Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться. Важно, чтобы не было послаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира", — сообщил Владимир Зеленский.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Владимир Зеленский предупреждал о намерениях России нанести новые массированные удары по Украине. Он отметил, что Кремль не демонстрирует желание заканчивать войну и только накапливает ресурсы для новых атак.

Между тем звучали заявления о том, что в Кремле готовы к переговорам между Путиным и Зеленским. В то же время руководитель ОПУ Кирилл Буданов отметил при каких условиях это возможно.