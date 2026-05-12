Росія розірвала перемир'я: Зеленський заявив про дзеркальні атаки

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Після кількох днів часткового перемир'я російські війська здійснили масштабний обстріл України, застосувавши понад 200 безпілотників та десятки керованих авіабомб. Внаслідок атак на житлову, енергетичну та залізничну інфраструктуру є загиблі й поранені, у зв'язку з чим президент Володимир Зеленський пообіцяв дзеркальну відповідь та закликав світ посилити санкції проти Москви.

Зеленський відреагував на російські атаки по Україні після затишшя

За інформацією президента Володимира Зеленського, лише протягом однієї ночі російські війська запустили по Україні понад 200 ударних безпілотників. Водночас активізувалися атаки на фронті, куди ворожа авіація скинула понад 80 керованих бомб, здійснивши загалом більше ніж 30 зафіксованих авіаударів.

Ворожі обстріли завдали шкоди об'єктам енергетичної інфраструктури, багатоквартирним будинкам та будівлі дитячого садка. Крім того, ціллю окупантів став звичайний цивільний локомотив на залізниці. Внаслідок цих нападів є поранені та загиблі серед мирного населення. Президент висловив свої співчуття рідним і близьким жертв чергового російського терору.

Пошкоджені автівки. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальник обстежує атаковану територію. Фото: ДСНС Чернігівщини

"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру", — повідомив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Володимир Зеленський попереджав про наміри Росії завдати нових масованих ударів по Україні. Він зауважив, що Кремль не демонструє бажання закінчувати війну і лише накопичує ресурси для нових атак.

Тим часом лунали заяви про те, що в Кремлі готові до переговорів між Путіним та Зеленським. Водночас керівник ОПУ Кирило Буданов зазначив за яких умов це можливо.