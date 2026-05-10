Фицо: Зеленский должен позвонить Путину, если заинтересован во встрече

Роберт Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен лично позвонить Владимиру Путину, если действительно заинтересован в проведении переговоров. Словацкий премьер передал российскому диктатору сигнал от украинской стороны о готовности к личной встрече.

По словам Фицо, в ответ Путин якобы заявил, что готов к контакту, однако инициатива должна исходить непосредственно от Зеленского. В то же время российская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость достижения "окончательных договоренностей" перед проведением возможных переговоров.

Словацкий премьер также положительно оценил продление режима прекращения огня до 11 мая. Он подчеркнул, что дипломатический путь значительно эффективнее продолжения боевых действий.

"Если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться с российским коллегой по телефону. Я оценил продолжение прекращения огня и описал его, как важнейший для того, щаб предоставить пространство для того, что нужно: дипломатические усилия, диалог, переговоры, которые в тысячи раз полезнее ненужных убийств", — сказал Фицо.

Отдельно глава правительства Словакии раскритиковал политику Европейского Союза в отношении России. По его мнению, ЕС допустил ошибку, отказавшись от "равноправного политического диалога" с Москвой, а санкции, как считает Фицо, лишь усиливают самодостаточность России.

Как писали Новини.LIVE, накануне в Офисе президента Украины заявляли о готовности к диалогу с российским руководством, однако не на территории Москвы.

В свою очередь помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что условием для дальнейшего продолжения мирных переговоров Россия считает вывод украинских войск из Донбасса. По его словам, Москва ожидает от Киева "серьезных шагов" для продвижения дипломатического процесса.