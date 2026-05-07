Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кремль требует от Украины вывести войска с Донбасса для переговоров

Кремль требует от Украины вывести войска с Донбасса для переговоров

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 20:53
Кремль требует от Украины вывести войска с Донбасса для переговоров
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что для продолжения мирных переговоров "Украина должна вывести свои войска с Донбасса". По его словам, якобы все понимают, что Киеву нужно пойти на серьезный шаг.

Об этом Юрий Ушаков сообщил в четверг, 7 мая, передает Новини.LIVE.

Продолжение переговоров по завершению войны

Ушаков заявил, что сейчас нет смысла в проведении очередного раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом, поскольку "Украина должна вывести войска с Донбасса". По его словам, после этого якобы приостановятся военные действия и откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования.

"Все это понимают, поэтому сейчас, честно говоря, убеждать друг друга — во многом тратить время, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского", — добавил Ушаков.

Отметим, советник ОП Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE заявлял, что попытки завершить войну путем передачи России частей Донецкой и Луганской областей являются ошибочными, ведь это лишь приведет к новым требованиям.

Читайте также:

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на предложение о возможном обмене Донбасса на гарантии безопасности после завершения войны. Он отметил, что Украина хорошо понимает логику подобных инициатив и подчеркнул, что фактически речь идет о требовании Владимира Путина по выводу украинских сил с территории Донбасса.

Донбасс война переговоры
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации