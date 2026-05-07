Кремль требует от Украины вывести войска с Донбасса для переговоров

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что для продолжения мирных переговоров "Украина должна вывести свои войска с Донбасса". По его словам, якобы все понимают, что Киеву нужно пойти на серьезный шаг.

Об этом Юрий Ушаков сообщил в четверг, 7 мая, передает Новини.LIVE.

Продолжение переговоров по завершению войны

Ушаков заявил, что сейчас нет смысла в проведении очередного раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом, поскольку "Украина должна вывести войска с Донбасса". По его словам, после этого якобы приостановятся военные действия и откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования.

"Все это понимают, поэтому сейчас, честно говоря, убеждать друг друга — во многом тратить время, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского", — добавил Ушаков.

Отметим, советник ОП Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE заявлял, что попытки завершить войну путем передачи России частей Донецкой и Луганской областей являются ошибочными, ведь это лишь приведет к новым требованиям.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на предложение о возможном обмене Донбасса на гарантии безопасности после завершения войны. Он отметил, что Украина хорошо понимает логику подобных инициатив и подчеркнул, что фактически речь идет о требовании Владимира Путина по выводу украинских сил с территории Донбасса.