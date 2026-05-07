Кремль вимагає від України вивести війська з Донбасу для перемовин
Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що для продовження мирних перемовин "Україна повинна вивести свої війська з Донбасу". За його словами, нібито усі розуміють, що Києву потрібно піти на серйозний крок.
Про це Юрій Ушаков повідомив у четвер, 7 травня, передає Новини.LIVE.
Продовження перемовин щодо завершення війни
Ушаков заявив, що наразі немає сенсу у проведенні чергового раунду тристоронніх переговорів між Москвою, Вашингтоном та Києвом, оскільки "Україна має вивести війська з Донбасу". За його словами, після цього нібито призупиняться військові дії та відкриються перспективи для серйозного обговорення подальшого довгострокового врегулювання.
"Усі це розуміють, тому зараз, чесно кажучи, переконувати один одного — багато в чому витрачати час, тому що зараз очікується цей крок від Києва, зокрема від Зеленського", — додав Ушаков.
Зазначимо, радник ОП Михайло Подоляк в інтервʼю Новини.LIVE заявляв, що спроби завершити війну шляхом передачі Росії частин Донецької та Луганської областей є помилковими, адже це лише призведе до нових вимог.
Раніше український лідер Володимир Зеленський відреагував на пропозицію щодо можливого обміну Донбасу на гарантії безпеки після завершення війни. Він зазначив, що Україна добре розуміє логіку подібних ініціатив і підкреслив, що фактично йдеться про вимогу Володимира Путіна щодо виведення українських сил із території Донбасу.