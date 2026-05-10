Фіцо: Зеленський має зателефонувати Путіну, якщо зацікавлений у зустрічі

Фіцо: Зеленський має зателефонувати Путіну, якщо зацікавлений у зустрічі

Дата публікації: 10 травня 2026 14:49
Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський має особисто зателефонувати Володимиру Путіну, якщо справді зацікавлений у проведенні переговорів. Словацький прем'єр передав російському диктатору сигнал від української сторони щодо готовності до особистої зустрічі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника уряду Словаччини.

Фіцо закликав Зеленського до переговорів з Путіним

За словами Фіцо, у відповідь Путін нібито заявив, що готовий до контакту, однак ініціатива має виходити безпосередньо від Зеленського. Водночас російська сторона вкотре наголосила на необхідності досягнення "остаточних домовленостей" перед проведенням можливих переговорів.

Словацький прем'єр також позитивно оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня. Він наголосив, що дипломатичний шлях є значно ефективнішим за продовження бойових дій.

"Якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися з російським колегою телефоном. Я оцінив продовження припинення вогнюу та описав його, як найважливіший для того, щаб надати простір для того, що потрібно: дипломатичні зусилля, діалог, переговори, які в тисячі разів корисніші за непотрібні вбивства", — сказав Фіцо.

Окремо глава уряду Словаччини розкритикував політику Європейського Союзу щодо Росії. На його думку, ЄС припустився помилки, відмовившись від "рівноправного політичного діалогу" з Москвою, а санкції, як вважає Фіцо, лише посилюють самодостатність Росії.

Як писали Новини.LIVE, напередодні в Офісі президента України заявляли про готовність до діалогу з російським керівництвом, однак не на території Москви. 

Натомість помічник російського президента Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що умовою для подальшого продовження мирних переговорів Росія вважає виведення українських військ із Донбасу. За його словами, Москва очікує від Києва "серйозних кроків" для просування дипломатичного процесу.

