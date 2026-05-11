Буданов заявил, что разговор между Зеленским и Путиным требует подготовки

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Украина готова к серьезному диалогу с Россией, если сигналы Кремля о переговорах окажутся искренними. В то же время возможный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не произойдет внезапно и потребует соответствующей подготовки.

Об этом во время визита в Литву заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Буданов высказался о возможной встрече Зеленского и Путина

Отвечая на вопрос журналистов о возможности прямого разговора между лидерами Украины и России, Буданов сначала пошутил об отсутствии прямой связи между странами, которые находятся в состоянии войны.

"Межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а такие звонки по мобильному телефону не осуществляются", — сказал он.

В то же время глава ОП подчеркнул, что Киев открыт к реальному дипломатическому процессу, если Москва будет демонстрировать готовность к серьезным переговорам.

"Если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир", — заявил Буданов.

По его словам, официальная позиция Украины остается неизменной и поддерживается президентом Зеленским.

"Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла", — подчеркнул руководитель ОП.

Как писали Новини.LIVE, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский должен лично связаться с Путиным, если действительно хочет переговоров. По словам Фицо, он передал Кремлю сигнал от украинской стороны о готовности к возможной личной встрече лидеров.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия якобы готова принять Зеленского в Москве для переговоров. В Офисе Президента в ответ отметили, что глава государства открыт к встрече с российским лидером, однако не рассматривает вариант проведения переговоров в российской столице.