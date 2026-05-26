Сибига оценил Стубба как переговорщика с Россией

Андрей Сибига.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности представлять ЕС на переговорах с Россией. Украина оценила его как сильного политика и дипломата.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондентки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Как Украина оценивает Стубба в роли переговорщика с РФ от ЕС

"Это сильный политик, сильный дипломат, авторитетный, который имеет соответствие действительности быть переговорщиком такого масштаба. Но здесь речь идет о другом сейчас", — сказал Сибига.

Он пояснил, что сейчас только обсуждается вопрос участия Европы, формат, временные рамки и фокус, на каких деталях должны сосредотачиваться эти усилия. По его словам, пока трудно сказать, будет ли это специальный регламент или определенная группа лидеров. Однако сейчас эта дискуссия уже началась.

Министр отметил, что Президент Владимир Зеленский уже провел важные встречи, в частности, в многосторонних форматах, где уже есть определенные контуры.

"Это должны быть дополнительные взаимодополняющие дипломатические каналы, которые бы, имея конкретные временные рамки, фокусировались на решении конкретных проблем. И сейчас я планирую участвовать в заседании Министров иностранных дел. И одна из тем, кроме, конечно, открытия кластеров, будет вопрос роли и участия Европы в переговорах в рамках цивилизованного мира", — подытожил Андрей Сибига.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский обсудил с Коштой присутствие ЕС в мирном процессе. По словам президента, европейские страны должны быть непосредственно вовлечены в этот диалог и иметь четкое представительство.

В то же время Марко Рубио 22 мая заявил, что США не ведут переговоры с Украиной и РФ. Одна он заявил, что Вашингтон готов вернуться к роли посредника, если появится возможность для результативного диалога.