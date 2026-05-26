Лавров під час розмови передав Рубіо послання Путіна для Трампа

Марко Рубіо. Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Діалог відбувся на прохання російської сторони. У Кремлі передали послання американському президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державний департамент США.

Розмова Лаврова і Рубіо

"Державний секретар Марко Рубіо провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на прохання міністра. Сторони обмінялися думками щодо російсько-української війни, двосторонніх відносин та ситуації в Ірані", — йдеться в заяві.

Лавров повідомив Рубіо про наміри атакувати Київ у відповідь на удари по території РФ. Також російський міністр "рекомендував" іноземним дипломатам в Києві зважати на безпекову ситуацію та евакуюватися.

Водночас журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в мережі Х посилаючись на заяву Рубіо повідомив, що Сергій Лавров передав через Рубіо повідомлення від Путіна для Трампа.

Читайте також:

За словами держсекретаря США, він уже передав це повідомлення президенту. Водночас Рубіо не розкрив деталей змісту. Також він спростував інформацію про нібито заклики Москви до США евакуювати дипломатів із Києва. За його словами, РФ лише заявила, що українська столиця залишається небезпечною для дипломатичних установ.

"Небезпека всіх цих воєн полягає в тому, що вони можуть призвести до ескалації", — наголосив Марко Рубіо.

Коментуючи останні масштабні удари РФ по Києву, Рубіо заявив, що вони лише підкреслюють необхідність завершення війни.

"Кожного разу, коли ви бачите ці масштабні удари з того чи іншого боку, це нагадування про те, чому ця війна є жахливою. США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни", — сказав він.

Як писали Новини.LIVE, РФ погрожує Києву новими масованими ударами. Іноземним громадянам "радять" якомога швидше покинути місто. А місцевих закликали "не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".

Водночас посол ЄС в Україні Катерина Матернова відреагувала на погрози РФ. За її словами, попри всі цинічні заяви представники європейських країн продовжать працювати в Україні.