Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лавров во время разговора передал Рубио послание Путина для Трампа

Лавров во время разговора передал Рубио послание Путина для Трампа

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 08:47
Лавров во время разговора передал Рубио послание Путина для Трампа
Марко Рубио. Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Диалог состоялся по просьбе российской стороны. В Кремле передали послание американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственный департамент США.

Разговор Лаврова и Рубио

"Государственный секретарь Марко Рубио провел сегодня разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе министра. Стороны обменялись мнениями относительно российско-украинской войны, двусторонних отношений и ситуации в Иране", — говорится в заявлении.

Лавров сообщил Рубио о намерениях атаковать Киев в ответ на удары по территории РФ. Также российский министр "рекомендовал" иностранным дипломатам в Киеве учитывать ситуацию с безопасностью и эвакуироваться.

В то же время журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в сети Х ссылаясь на заявление Рубио сообщил, что Сергей Лавров передал через Рубио сообщение от Путина для Трампа.

Читайте также:

По словам госсекретаря США, он уже передал это сообщение президенту. В то же время Рубио не раскрыл деталей содержания. Также он опроверг информацию о якобы призывах Москвы к США эвакуировать дипломатов из Киева. По его словам, РФ лишь заявила, что украинская столица остается опасной для дипломатических учреждений.

"Опасность всех этих войн заключается в том, что они могут привести к эскалации", — подчеркнул Марко Рубио.

Комментируя последние масштабные удары РФ по Киеву, Рубио заявил, что они лишь подчеркивают необходимость завершения войны.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему эта война является ужасной. США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны", — сказал он.

Как писали Новини.LIVE, РФ угрожает Киеву новыми массированными ударами. Иностранным гражданам "советуют" как можно скорее покинуть город. А местных призвали "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры".

В то же время посол ЕС в Украине Екатерина Матернова отреагировала на угрозы РФ. По ее словам, несмотря на все циничные заявления представители европейских стран продолжат работать в Украине.

Сергей Лавров Россия Марко Рубио
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации