Лавров во время разговора передал Рубио послание Путина для Трампа

Марко Рубио. Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Диалог состоялся по просьбе российской стороны. В Кремле передали послание американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственный департамент США.

Разговор Лаврова и Рубио

"Государственный секретарь Марко Рубио провел сегодня разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по просьбе министра. Стороны обменялись мнениями относительно российско-украинской войны, двусторонних отношений и ситуации в Иране", — говорится в заявлении.

Лавров сообщил Рубио о намерениях атаковать Киев в ответ на удары по территории РФ. Также российский министр "рекомендовал" иностранным дипломатам в Киеве учитывать ситуацию с безопасностью и эвакуироваться.

В то же время журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в сети Х ссылаясь на заявление Рубио сообщил, что Сергей Лавров передал через Рубио сообщение от Путина для Трампа.

По словам госсекретаря США, он уже передал это сообщение президенту. В то же время Рубио не раскрыл деталей содержания. Также он опроверг информацию о якобы призывах Москвы к США эвакуировать дипломатов из Киева. По его словам, РФ лишь заявила, что украинская столица остается опасной для дипломатических учреждений.

"Опасность всех этих войн заключается в том, что они могут привести к эскалации", — подчеркнул Марко Рубио.

Комментируя последние масштабные удары РФ по Киеву, Рубио заявил, что они лишь подчеркивают необходимость завершения войны.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему эта война является ужасной. США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны", — сказал он.

В то же время посол ЕС в Украине Екатерина Матернова отреагировала на угрозы РФ. По ее словам, несмотря на все циничные заявления представители европейских стран продолжат работать в Украине.