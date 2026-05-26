Китай призвал воздержаться от усиления атак после угроз РФ

Президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Mao Ning/Facebook

Пекин отреагировал на заявления России о возможных массированных ударах по Киеву и призвал стороны воздержаться от дальнейшего обострения боевых действий. В МИД Китая отметили, что единственным путем урегулирования конфликта остаются переговоры. Также в Пекине заявили о необходимости создания условий для скорейшего восстановления диалога.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин.

Пекин призвал воздержаться от усиления ударов после угроз России

Комментируя угрозы РФ относительно системных ударов по объектам в Киеве, Мао Нин отметила, что позиция Китая относительно войны против Украины остается последовательной и заключается в поддержке политического урегулирования.

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины, — Ред.) является последовательной и четкой. Мы считаем только диалог и переговоры единственным жизнеспособным способом для урегулирования конфликта", — сказала Мао Нин.

Дипломат также отметила, что Китай призывает все стороны воздерживаться от эскалации и вернуться к переговорному процессу.

Читайте также:

"Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров", — добавила она.

На уточняющий вопрос о возможном вывозе дипломатов из Киева пресс-секретарь МИД Китая не дала прямого ответа.

Напомним, ранее МИД РФ заявлял о возможных новых ударах по Киеву и призвал иностранные миссии покинуть украинскую столицу.

Новини.LIVE информировали, что посол ЕС в Украине Екатерина Матернова заявила, что Евросоюз не поддастся давлению России и продолжит работу в Украине несмотря на угрозы ударов по Киеву. Она назвала заявления МИД РФ проявлением лицемерия и попыткой запугать международных партнеров и украинцев. По ее словам, ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, а попытки Кремля не способны изменить позицию союзников.

Новини.LIVE также сообщали, государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по просьбе российской стороны. Во время диалога Лавров заявил о намерениях России нанести удары по Киеву в ответ на атаки по территории РФ. Также он "рекомендовал" иностранным дипломатам в столице Украины учитывать ситуацию с безопасностью и эвакуироваться.