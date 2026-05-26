В МИД Украины высмеяли угрозы РФ атаковать Киев: провели опрос

В МИД Украины высмеяли угрозы РФ атаковать Киев: провели опрос

Дата публикации 26 мая 2026 09:24
Георгий Тихий. Фото: МИД

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высмеял очередные угрозы России атаковать Киев. Он провел опрос в соцсетях, как их охарактеризовать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Георгия Тихого в соцсетях и пресс-службу МИД.

Реакция МИД на угрозы РФ обстрелять Киев

"В течение 4 лет и 3 месяцев Россия еженедельно атакует Киев ракетами и дронами. Сегодня она разыгрывает "новую карту", угрожая... атаковать Киев. Что это: алкоголизм, отчаяние, отсутствие креативности или все перечисленное?" — написал Тихий.

В его опросе лидирует вариант "все вышеперечисленное".

Скриншот сообщения Георгия Тихого

В то же время в МИД добавили, что по оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

"На этом фоне новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом. Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены в частности на запугивание иностранного дипкорпуса. Это свидетельство будет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства агрессора", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для противодействия российскому запугиванию, МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом.

Также в министерстве напомнили всем партнерам и союзникам, что лучшим ответом на угрозы Кремля остается усиление давления на агрессора и поддержки Украины, в частности укрепление возможностей ПВО.

Как писали Новини.LIVE, РФ угрожала Киеву новыми массированными ударами. Киевлян призвали "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры".

Также известно, что Лавров говорил с Рубио и передал послание Дональду Трампу. Он сообщил о намерениях атаковать Киев в ответ на удары по территории РФ.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
