Головна Новини дня У МЗС України висміяли погрози РФ атакувати Київ: провели опитування

Дата публікації: 26 травня 2026 09:24
Георгій Тихий. Фото: МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий висміяв чергові погрози Росії атакувати Київ. Він провів опитування у соцмережах, як їх охарактеризувати. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Георгія Тихого в соцмережах та пресслужбу МЗС

Реакція МЗС на погрози РФ обстріляти Київ

"Протягом 4 років і 3 місяців Росія щотижня атакує Київ ракетами та дронами. Сьогодні вона розігрує "нову карту", погрожуючи… атакувати Київ. Що це: алкоголізм, відчай, відсутність креативності чи все перелічене?" — написав Тихий.

У його опитуванні лідирує варіант "усе перелічене вище".

Скриншот допису Георгія Тихого

Водночас в МЗС додали, що за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці

"На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем. Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом. 

Також у міністерстві нагадали всім партнерам і союзникам, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО. 

Як писали Новини.LIVE, РФ погрожувала Києву новими масованими ударами. Киян закликали "не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури".

Також відомо, що Лавров говорив з Рубіо і передав послання Дональду Трампу. Він повідомив про наміри атакувати Київ у відповідь на удари по території РФ.

обстріли Росія погрози Георгій Тихий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
