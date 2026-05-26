Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС вызвал поверенного в делах РФ из-за угроз усилить удары

ЕС вызвал поверенного в делах РФ из-за угроз усилить удары

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 17:45
ЕС вызвал поверенного в делах РФ из-за угроз усилить удары
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Европейский Союз вызвал временного поверенного в делах России после заявлений Москвы с угрозами в адрес иностранных дипломатов в Киеве. В ЕС назвали такие заявления недопустимой эскалацией и призвали Россию прекратить атаки на гражданское население Украины. Несмотря на угрозы со стороны РФ, представительство Евросоюза продолжает работу в украинской столице.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представительницы Еврокомиссии Аниты Гиппер во вторник, 26 мая.

ЕС вызвал поверенного в делах России

По словам представительницы Европейской комиссии Аниты Гиппер, Европейская служба внешних действий официально обратилась к российской стороне из-за агрессивной риторики и призывов иностранным дипломатам покинуть Киев.

В Евросоюзе отметили, что ожидают от России прекращения атак и реальных шагов к миру.

"Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного в делах РФ, призвав прекратить обстрел гражданского населения и начать настоящие мирные переговоры, начав с полного и безусловного прекращения огня", — написала Гиппер

Читайте также:

Также она подчеркнула, что представительство ЕС не будет покидать Киев, несмотря на российские угрозы.

null
Скриншот сообщения представительницы ЕК/X

В то же время в Польше заявили, что будут расценивать возможные удары РФ по польским дипломатическим учреждениям как преднамеренные действия и призвали Москву немедленно прекратить агрессию против Украины.

Накануне Россия пригрозила новыми ударами по Киеву и рекомендовала иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу.

Новини.LIVE информировали, что Китай отреагировал на угрозы России относительно новых ударов по Киеву и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации. В МИД КНР заявили, что единственным путем урегулирования войны остаются переговоры и диалог. В Пекине также подчеркнули необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса.

Новини.LIVE также сообщали, что посол ЕС в Украине Екатерина Матернова заявила, что Евросоюз не поддастся российскому давлению и продолжит работать в Украине несмотря на угрозы Москвы. Она назвала заявления МИД РФ лицемерными и подчеркнула, что Кремль пытается посеять панику среди дипломатов и гражданского населения. По словам Матерновой, поддержка Украины со стороны ЕС остается неизменной.

Европейский союз обстрелы Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации