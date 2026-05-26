ЕС вызвал поверенного в делах РФ из-за угроз усилить удары

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Европейский Союз вызвал временного поверенного в делах России после заявлений Москвы с угрозами в адрес иностранных дипломатов в Киеве. В ЕС назвали такие заявления недопустимой эскалацией и призвали Россию прекратить атаки на гражданское население Украины. Несмотря на угрозы со стороны РФ, представительство Евросоюза продолжает работу в украинской столице.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представительницы Еврокомиссии Аниты Гиппер во вторник, 26 мая.

ЕС вызвал поверенного в делах России

По словам представительницы Европейской комиссии Аниты Гиппер, Европейская служба внешних действий официально обратилась к российской стороне из-за агрессивной риторики и призывов иностранным дипломатам покинуть Киев.

В Евросоюзе отметили, что ожидают от России прекращения атак и реальных шагов к миру.

"Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного в делах РФ, призвав прекратить обстрел гражданского населения и начать настоящие мирные переговоры, начав с полного и безусловного прекращения огня", — написала Гиппер

Читайте также:

Также она подчеркнула, что представительство ЕС не будет покидать Киев, несмотря на российские угрозы.

Скриншот сообщения представительницы ЕК/X

В то же время в Польше заявили, что будут расценивать возможные удары РФ по польским дипломатическим учреждениям как преднамеренные действия и призвали Москву немедленно прекратить агрессию против Украины.

Накануне Россия пригрозила новыми ударами по Киеву и рекомендовала иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу.

Новини.LIVE информировали, что Китай отреагировал на угрозы России относительно новых ударов по Киеву и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации. В МИД КНР заявили, что единственным путем урегулирования войны остаются переговоры и диалог. В Пекине также подчеркнули необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса.

Новини.LIVE также сообщали, что посол ЕС в Украине Екатерина Матернова заявила, что Евросоюз не поддастся российскому давлению и продолжит работать в Украине несмотря на угрозы Москвы. Она назвала заявления МИД РФ лицемерными и подчеркнула, что Кремль пытается посеять панику среди дипломатов и гражданского населения. По словам Матерновой, поддержка Украины со стороны ЕС остается неизменной.