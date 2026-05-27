У РФ є близько 10 "Орєшніків": масований удар можливий через тиждень

РС-26 "Рубіж". Фото: росЗМІ

У Росії може бути до десяти "Орєшніків", а нова масована атака можлива вже за тиждень. Ворог нарощує кількість балістики в ударах по Україні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі День.LIVE.

Запаси "Орєшніків" в Росії

Романенко розповів, що нинішня інтенсивність атак пов’язана, зокрема, з дефіцитом в України антибалістичних ракет для систем протиповітряної оборони. Це, на думку експерта, може стимулювати РФ до подальшого посилення ударів.

Експерт також зазначив, що російська армія потенційно здатна повторити масований ракетний удар уже приблизно за тиждень.

"За різними оцінками розвідок — нашої і закордонних, наших союзників — у них є десь до десяти "Орєшніків"", — сказав він.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 24 травня російські війська вдарили "Орєшніком" по Київській області. За даними Повітряних сил, це була балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Відомо, що окупанти завдали удару "Орєшніком" по Білій Церкві. Внаслідок атаки там було знищено кілька гаражів. Наразі експерти проводять аналіз засобів ураження.