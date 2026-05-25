Зеленський заявив про глобальний дефіцит антибалістики через війну в Ірані

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами щодо посилення систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, зараз у світі виник дефіцит антибалістичних систем через війну з Іраном. Зеленський зазначив, що питання ППО залишається головним пріоритетом для України. Для цього Київ веде постійні переговори з союзниками.

