Зеленський привітав воїнів Держспецзв’язку з професійним святом

В Україні у понеділок, 25 травня, День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Держспецзв’язку з професійним святом.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський подякував військовим за внесок у захист суверенітету України, за стабільний звʼязок, починаючи з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

"Привітав військовослужбовців Держспецзв’язку з професійним святом і відзначив їх державними нагородами, а також вручив погони генерал-майора керівнику ДССЗЗІ Олександру Потію. Серед них ті, хто перехоплюють "шахеди" та керують дронами, забезпечують зв’язок для держави та Сил оборони й посилюють кібербезпеку України", — наголосив глава держави.

Зеленський 30 квітня з нагоди професійного свята нагородив державними відзнаками українських прикордонників. Глава держави вручив їм почесні стрічки "За мужність та відвагу".

А у березні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив бійців у Південній операційній зоні. Він вручив їм державні нагороди та почесні знаки.