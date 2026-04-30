Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пишаємося бойовими бригадами: Зеленський нагородив прикордонників

Пишаємося бойовими бригадами: Зеленський нагородив прикордонників

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 17:00
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент України Володимир Зеленський 30 квітня відзначив державними нагорожами прикордонників з нагоди їхнього професійного свята. Глава держави вручив їм стрічки "За мужність та відвагу". 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Нагороди для прикордонників

"Відзначив державними нагородами, стрічками "За мужність та відвагу" й почесними найменуваннями наших прикордонників і підрозділи ДПСУ з нагоди їхнього професійного дня", — розповів Зеленський. 

Він висловив вдячність за те, що українські прикордонники, всі підрозділи, розвідка нашої прикордонної служби справді ефективні. За словами президента, Україна пишається сформованими бойовими бригадами "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт" та мобільним прикордонним загоном "ДОЗОР".

Також Володимир Зеленський подякував прикордонним загонам на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, в Запорізькій та Одеській областях, а також усім підрозділам швидкого реагування, прикордонній авіації та Морській охороні. 

Як писали Новини.LIVE, 30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Це свято має власну історію формування вже за часів незалежності. 

У цей день Володимир Зеленський привітав прикордонників та відзначив їхній вагомий внесок в оборону держави. Він нагадав, що сьогодні тисячі досвідчених бійців ДПСУ не лише охороняють державні рубежі, а й воюють на найгарячіших ділянках фронту.

Володимир Зеленський прикордонники нагорода
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації