Пишаємося бойовими бригадами: Зеленський нагородив прикордонників

Президент України Володимир Зеленський 30 квітня відзначив державними нагорожами прикордонників з нагоди їхнього професійного свята. Глава держави вручив їм стрічки "За мужність та відвагу".

Нагороди для прикордонників

"Відзначив державними нагородами, стрічками "За мужність та відвагу" й почесними найменуваннями наших прикордонників і підрозділи ДПСУ з нагоди їхнього професійного дня", — розповів Зеленський.

Він висловив вдячність за те, що українські прикордонники, всі підрозділи, розвідка нашої прикордонної служби справді ефективні. За словами президента, Україна пишається сформованими бойовими бригадами "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт" та мобільним прикордонним загоном "ДОЗОР".

Також Володимир Зеленський подякував прикордонним загонам на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, в Запорізькій та Одеській областях, а також усім підрозділам швидкого реагування, прикордонній авіації та Морській охороні.

Він нагадав, що сьогодні тисячі досвідчених бійців ДПСУ не лише охороняють державні рубежі, а й воюють на найгарячіших ділянках фронту.