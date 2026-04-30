День прикордонника України: історія свята та участь ДПСУ у війні

30 квітня в Україні відзначають День прикордонника — свято, яке має власну історію формування вже за часів незалежності. Дата неодноразово змінювалася, поки не набула сучасного значення, пов'язаного з подіями Української Народної Республіки.

Історія свята

Після відновлення незалежності Україна певний час святкувала День прикордонника у дві різні дати. 28 травня залишалося спадком радянської традиції — саме тоді в СРСР відзначали день прикордонних військ у складі КДБ. Водночас 4 листопада було встановлено як день ухвалення закону "Про Прикордонні війська України".

Лише 2018 року святкування офіційно перенесли на 30 квітня. Ця дата пов'язана з історичною подією 1918 року, коли війська УНР вийшли на державний кордон із більшовицькою Росією та Військом Донським. Тоді полковник Володимир Сікевич встановив перший прикордонний стовп із жовто-блакитними смугами. Таким чином Україна відмовилася від радянської спадщини та повернулася до власних історичних витоків.

Микола Василько, Симон Петлюра, Володимир Сінкевич. Фото: unr.uinp.gov.ua

Напередодні свята, 29 квітня 2026 року, у Києві відкрили пам'ятний знак бойових підрозділів Державної прикордонної служби України. Під час заходу командири повідомили, що за роки незалежності державними нагородами відзначено близько 6000 прикордонників.

Окрім цього, у столиці з'явився перший стінопис, присвячений спецпризначенцям 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор". На ньому вшановано, зокрема, Героя України Юрія Юрчика, який загинув у боях за Соледар. Загалом на офіційному порталі ДПСУ зазначено 35 прикордонників, удостоєних звання Героя України, з яких 19 — посмертно.

Стінопис, присвячений спецпризначенцям: Сергій Допіряк ("Вульф"), Юрій Юрчик ("Радон"), Олександр Очеретнюк ("Чорний"). Фото: кадр з відео

Бійці ДПСУ на фронті

Сьогодні ДПСУ виконує широкий спектр завдань. До її складу входять прикордонні загони, які несуть службу як на державному кордоні з країнами ЄС, Білоруссю та Придністров'ям, так і на прифронтових напрямках у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Також функціонують підрозділи кінологів, морської охорони та спецпризначенців.

Водночас прикордонники активно залучені до бойових дій на фронті. Зокрема, у 2023 році були сформовані бригади "Сталевий кордон" та "Гарт", а у 2024 році — "Помста" і "Форпост", які виконують завдання на найгарячіших ділянках війни.

