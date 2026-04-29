Ураження російських вертольотів. Фото: колаж Новини.LIVE

Українські дрони завдали удару по російській авіаційній техніці у Воронезькій області РФ. Уражено два військові вертольоти противника, які перебували на польовому майданчику за понад 150 км від лінії бойового зіткнення. Операцію провели українські підрозділи у взаємодії з іншими силами оборони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний "Мадяр") у середу, 29 квітня.

Дрони ЗСУ уразили два вертольоти армії РФ

Українські дрони уразили два вертольоти РФ у Воронезькій області — йдеться про операцію, проведену на території російського тилу, далеко від лінії фронту.

За даними українських військових, удару зазнали російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17, які перебували на польовому злітно-посадковому майданчику у Воронезькій області РФ.

Об’єкт розташовувався приблизно за 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення та використовувався для оперативної заправки й технічного обслуговування авіації.

Читайте також:

Операцію виконали пілоти зведених екіпажів 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" та 43 окремої артилерійської бригади у взаємодії з Центром спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Удар було завдано 29 квітня в межах спільно спланованої місії.

Повідомляється, що ураження здійснювалися по ключових вузлах вертольотів, зокрема в районі моторних відсіків. Унаслідок атаки було знищено щонайменше одного представника обслуговуючого персоналу російської авіації.

Що відомо про уражені дронами ЗСУ вертольоти РФ

Мі-17 — середньотоннажний транспортний гелікоптер, який противник використовує для перевезення особового складу, десантування підрозділів та евакуації поранених, а також для ударних операцій з підвісними боєприпасами. Орієнтовна вартість одного борту — щонайменше 15 млн доларів США.

Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки та живої сили. Броньована кабіна екіпажу дає змогу діяти в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість — близько 18 млн доларів США.

Скриншот повідомлення "Мадяра"/Telegram

