Украинские дроны поразили два вертолета РФ в Воронежской области

Украинские дроны поразили два вертолета РФ в Воронежской области

Дата публикации 29 апреля 2026 20:13
Поражение российских вертолетов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинские дроны нанесли удар по российской авиационной технике в Воронежской области РФ. Поражены два военных вертолета противника, которые находились на полевой площадке в более чем 150 км от линии боевого соприкосновения. Операцию провели украинские подразделения во взаимодействии с другими силами обороны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (позывной "Мадяр") в среду, 29 апреля.

По данным украинских военных, удару подверглись российские вертолеты Ми-28 и Ми-17, которые находились на полевой взлетно-посадочной площадке в Воронежской области РФ.

Объект располагался примерно в 150 километрах от линии боевого соприкосновения и использовался для оперативной заправки и технического обслуживания авиации.

Операцию выполнили пилоты сводных экипажей 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и 43 отдельной артиллерийской бригады во взаимодействии с Центром специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Удар был нанесен 29 апреля в рамках совместно спланированной миссии.

Сообщается, что поражения осуществлялись по ключевым узлам вертолетов, в частности в районе моторных отсеков. В результате атаки был уничтожен по меньшей мере один представитель обслуживающего персонала российской авиации.

Что известно о пораженных дронами ВСУ вертолетах РФ

Ми-17 — среднетоннажный транспортный вертолет, который противник использует для перевозки личного состава, десантирования подразделений и эвакуации раненых, а также для ударных операций с подвесными боеприпасами. Ориентировочная стоимость одного борта — не менее 15 млн долларов США.

Ми-28 — ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной техники и живой силы. Бронированная кабина экипажа позволяет действовать в условиях интенсивного огневого воздействия. Ориентировочная стоимость — около 18 млн долларов США.

Скриншот сообщения "Мадяра"/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что недавно украинские дроны атаковали нефтяную инфраструктуру России в глубоком тылу, нанеся удар по объекту в городе Пермь. В результате попаданий на линейной нефтяной станции возник масштабный пожар, который охватил резервуары с топливом. В СБУ подтвердили, что операцию выполнили дроны Центра спецопераций "Альфа".

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 28 апреля украинские военные нанесли серию ударов по военным и критическим объектам России. В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае, который обеспечивает армию РФ. В Генштабе ВСУ подтвердили, что это уже второй успешный удар по этому предприятию.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
