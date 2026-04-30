День пограничника: история праздника и участие ГПСУ в войне

Дата публикации 30 апреля 2026 08:07
День пограничника Украины: история праздника и участие ГПСУ в войне
Пограничники. Фото: ГПСУ

30 апреля в Украине отмечают День пограничника — праздник, который имеет собственную историю формирования уже во времена независимости. Дата неоднократно менялась, пока не приобрела современное значение, связанное с событиями Украинской Народной Республики.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

История праздника

После восстановления независимости Украина некоторое время праздновала День пограничника в две разные даты. 28 мая оставалось наследием советской традиции — именно тогда в СССР отмечали день пограничных войск в составе КГБ. В то же время 4 ноября было установлено как день принятия закона "О Пограничных войсках Украины".

Только в 2018 году празднование официально перенесли на 30 апреля. Эта дата связана с историческим событием 1918 года, когда войска УНР вышли на государственную границу с большевистской Россией и Войском Донским. Тогда полковник Владимир Сикевич установил первый пограничный столб с желто-голубыми полосами. Таким образом Украина отказалась от советского наследия и вернулась к собственным историческим истокам.

День прикордонника в Україні пов'язують з УНР
Николай Василько, Симон Петлюра, Владимир Сикевич. Фото: unr.uinp.gov.ua

Накануне праздника, 29 апреля 2026 года, в Киеве открыли памятный знак боевых подразделений Государственной пограничной службы Украины. Во время мероприятия командиры сообщили, что за годы независимости государственными наградами отмечено около 6000 пограничников.

Читайте также:

Кроме этого, в столице появилась первая стенопись, посвященная спецназовцам 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор". На ней отмечен, в частности, Герой Украины Юрий Юрчик, погибший в боях за Соледар. Всего на официальном портале ГПСУ указано 35 пограничников, удостоенных звания Героя Украины, из которых 19 — посмертно.

У Києві присвятили стінопис героям ДПСУ
Стенопись, посвященная спецназовцам: Сергей Допиряк ("Вульф"), Юрий Юрчик ("Радон"), Александр Очеретнюк ("Черный"). Фото: кадр из видео

Бойцы ГПСУ на фронте

Сегодня ГПСУ выполняет широкий спектр задач. В ее состав входят пограничные отряды, которые несут службу как на государственной границе со странами ЕС, Беларусью и Приднестровьем, так и на прифронтовых направлениях в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Также функционируют подразделения кинологов, морской охраны и спецназовцев.

В то же время пограничники активно привлечены к боевым действиям на фронте. В частности, в 2023 году были сформированы бригады "Стальной кордон" и "Гарт", а в 2024 году - "Месть" и "Форпост", которые выполняют задачи на самых горячих участках войны.

В Україні святкують День прикордонника
Пограничник с собакой. Фото: ГПСУ

Как писали Новини.LIVE, украинские беспилотники поразили российскую авиационную технику в Воронежской области РФ. В результате удара были повреждены два военных вертолета.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых обменов пленными. По его словам, соответствующие договоренности могут быть реализованы уже в ближайшее время, а государство работает над скорейшим возвращением украинцев из российского плена.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
