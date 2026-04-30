Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом, відзначивши їхній вагомий внесок в оборону держави. Президент підкреслив, що сьогодні тисячі досвідчених бійців Державної прикордонної служби не лише охороняють державні рубежі, а й пліч-о-пліч з іншими підрозділами воюють на найгарячіших ділянках фронту.

В Україні відзначають 30 квітня День прикордонника України

Глава держави акцентував на тому, що в умовах повномасштабної війни функціонал прикордонників значно розширився. За його словами, тисячі сильних та досвідчених воїнів наразі тримають оборону як безпосередньо на державному кордоні, так і на найгарячіших напрямках фронту. Зеленський зазначив, що їхня служба вже давно вийшла за межі звичайного контролю рубежів і перетворилася на повноцінну бойову роботу спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Прикордонник.

Президент перелічив ключові завдання, які сьогодні виконують охоронці кордону. Серед них: стримування ворожих наступів, ведення розвідки, порятунок та евакуація цивільного населення, а також виявлення і знешкодження російських диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних регіонах.

У своєму зверненні Володимир Зеленський висловив вдячність усім складовим та підрозділам ДПСУ, які системно знищують окупантів та оберігають українські громади.

"Дякую кожному й кожній за цю службу, за силу, з якою тримаєте свій напрямок. З Днем прикордонника України. Слава нашим воїнам! Слава Україні!" — заявив український президент.

