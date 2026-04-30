Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 10:58
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом, відзначивши їхній вагомий внесок в оборону держави. Президент підкреслив, що сьогодні тисячі досвідчених бійців Державної прикордонної служби не лише охороняють державні рубежі, а й пліч-о-пліч з іншими підрозділами воюють на найгарячіших ділянках фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента.

В Україні відзначають 30 квітня День прикордонника України

Глава держави акцентував на тому, що в умовах повномасштабної війни функціонал прикордонників значно розширився. За його словами, тисячі сильних та досвідчених воїнів наразі тримають оборону як безпосередньо на державному кордоні, так і на найгарячіших напрямках фронту. Зеленський зазначив, що їхня служба вже давно вийшла за межі звичайного контролю рубежів і перетворилася на повноцінну бойову роботу спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

День прикордонника України 30 квітня
Прикордонник. Фото: ДПСУ

Президент перелічив ключові завдання, які сьогодні виконують охоронці кордону. Серед них: стримування ворожих наступів, ведення розвідки, порятунок та евакуація цивільного населення, а також виявлення і знешкодження російських диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних регіонах.

У своєму зверненні Володимир Зеленський висловив вдячність усім складовим та підрозділам ДПСУ, які системно знищують окупантів та оберігають українські громади.

Читайте також:

"Дякую кожному й кожній за цю службу, за силу, з якою тримаєте свій напрямок. З Днем прикордонника України. Слава нашим воїнам! Слава Україні!" — заявив український президент.

Новини.LIVE писали детальніше про те, як в Україні започаткували День прикордонника. Чому дата свята змінювалася кілька разів та які бригади від ДПСУ тримають фронт.

Також Володимир Зеленський кілька днів тому робив заяву щодо обміну полоненими. Він зазначив, що з російською стороною уже проводили відповідні консультації.

Володимир Зеленський свята прикордонники День прикордонника України
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації