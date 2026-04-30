Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

Дата публикации 30 апреля 2026 10:58
Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, отметив их весомый вклад в оборону государства. Президент подчеркнул, что сегодня тысячи опытных бойцов Государственной пограничной службы не только охраняют государственные рубежи, но и бок о бок с другими подразделениями воюют на самых горячих участках фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

В Украине отмечают 30 апреля День пограничника Украины

Глава государства акцентировал на том, что в условиях полномасштабной войны функционал пограничников значительно расширился. По его словам, тысячи сильных и опытных воинов сейчас держат оборону как непосредственно на государственной границе, так и на самых горячих направлениях фронта. Зеленский отметил, что их служба уже давно вышла за пределы обычного контроля рубежей и превратилась в полноценную боевую работу совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины.

День прикордонника України 30 квітня
Пограничник. Фото: ГПСУ

Президент перечислил ключевые задачи, которые сегодня выполняют охранники границы. Среди них: сдерживание вражеских наступлений, ведение разведки, спасение и эвакуация гражданского населения, а также выявление и обезвреживание российских диверсионно-разведывательных групп в приграничных регионах.

В своем обращении Владимир Зеленский выразил благодарность всем составляющим и подразделениям ГПСУ, которые системно уничтожают оккупантов и оберегают украинские общины.

"Спасибо каждому и каждой за эту службу, за силу, с которой держите свое направление. С Днем пограничника Украины. Слава нашим воинам! Слава Украине!" —  заявил украинский президент.

Новини.LIVE писали подробнее о том, как в Украине начали День пограничника. Почему дата праздника менялась несколько раз и какие бригады от ГПСУ держат фронт.

Также Владимир Зеленский несколько дней назад делал заявление по обмену пленными. Он отметил, что с российской стороной уже проводили соответствующие консультации.

Владимир Зеленский праздники пограничники День пограничника Украины
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
