Гордимся боевыми бригадами: Зеленский наградил пограничников

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля отметил государственными наградами пограничников по случаю их профессионального праздника. Глава государства вручил им ленты "За мужність та відвагу".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Награды для пограничников

"Отметил государственными наградами, лентами "За мужність та відвагу" и почетными наименованиями наших пограничников и подразделения ГПСУ по случаю их профессионального дня", — рассказал Зеленский.

Он выразил благодарность за то, что украинские пограничники, все подразделения, разведка нашей пограничной службы действительно эффективны. По словам президента, Украина гордится сформированными боевыми бригадами "Помста", "Форпост ", "Сталевий кордон", "Гарт" и мобильным пограничным отрядом "ДОЗОР".

Также Владимир Зеленский поблагодарил пограничные отряды в Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях, а также все подразделения быстрого реагирования, пограничную авиацию и Морскую охрану.

Как писали Новини.LIVE, 30 апреля в Украине отмечают День пограничника. Этот праздник имеет собственную историю формирования уже во времена независимости.

В этот день Владимир Зеленский поздравил пограничников и отметил их весомый вклад в оборону государства. Он напомнил, что сегодня тысячи опытных бойцов ГПСУ не только охраняют государственные рубежи, но и воюют на самых горячих участках фронта.