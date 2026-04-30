Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гордимся боевыми бригадами: Зеленский наградил пограничников

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 17:00
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля отметил государственными наградами пограничников по случаю их профессионального праздника. Глава государства вручил им ленты "За мужність та відвагу".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Награды для пограничников

"Отметил государственными наградами, лентами "За мужність та відвагу" и почетными наименованиями наших пограничников и подразделения ГПСУ по случаю их профессионального дня", — рассказал Зеленский.

Он выразил благодарность за то, что украинские пограничники, все подразделения, разведка нашей пограничной службы действительно эффективны. По словам президента, Украина гордится сформированными боевыми бригадами "Помста", "Форпост ", "Сталевий кордон", "Гарт" и мобильным пограничным отрядом "ДОЗОР".

Также Владимир Зеленский поблагодарил пограничные отряды в Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях, а также все подразделения быстрого реагирования, пограничную авиацию и Морскую охрану.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 30 апреля в Украине отмечают День пограничника. Этот праздник имеет собственную историю формирования уже во времена независимости.

В этот день Владимир Зеленский поздравил пограничников и отметил их весомый вклад в оборону государства. Он напомнил, что сегодня тысячи опытных бойцов ГПСУ не только охраняют государственные рубежи, но и воюют на самых горячих участках фронта.

Владимир Зеленский пограничники награда
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации