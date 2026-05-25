Зеленский поздравил воинов Госспецсвязи с профессиональным праздником

Зеленский поздравил воинов Госспецсвязи.

В Украине в понедельник, 25 мая, День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Госспецсвязи с профессиональным праздником.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Зеленский поблагодарил военных за вклад в защиту суверенитета Украины, за стабильную связь, начиная с первых дней полномасштабного российского вторжения.

"Поздравил военнослужащих Госспецсвязи с профессиональным праздником и отметил их государственными наградами, а также вручил погоны генерал-майора руководителю ГСССЗИ Александру Потию. Среди них те, кто перехватывают "шахеды" и управляют дронами, обеспечивают связь для государства и Сил обороны и усиливают кибербезопасность Украины", — подчеркнул глава государства.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский 30 апреля по случаю профессионального праздника наградил государственными наградами украинских пограничников. Глава государства вручил им почетные ленты "За мужество и отвагу".

А в марте главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил бойцов в Южной операционной зоне. Он вручил им государственные награды и почетные знаки.