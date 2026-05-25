Зеленский заявил о глобальном дефиците антибаллистики из-за войны в Иране

Владимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает переговоры с международными партнерами по усилению противовоздушной обороны. По словам главы государства, антибаллистические системы сейчас стали глобальным дефицитом из-за войны с Ираном, однако Киев ищет пути для ускорения производства и поставки таких систем.

Об этом глава государства заявил во время обращения 25 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский об усилении ПВО

Президент подчеркнул, что вопрос ПВО остается главным приоритетом для Украины. Для этого Киев ведет постоянный диалог с союзниками.

"Работаем со всеми нашими партнерами по ПВО для Украины — понятно, что это первый приоритет", — заявил Зеленский.

По словам президента, в последние дни он провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Украинская дипломатическая команда также работает над ускорением совместных решений по производству антибаллистических систем в Европе.

"Антибаллистика сейчас — это глобальный дефицит из-за войны с Ираном. Но надо искать варианты", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что на фронте украинским силам удалось стабилизировать ситуацию благодаря использованию дронов, современных технологий и ударов по российской инфраструктуре.

"На фронте наши позиции сильнее: благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось стабилизировать фронт", — сказал президент.

Отдельно Зеленский сообщил, что долгое время не было прогресса в переговорах с США по расширению производства антибаллистики. В то же время Украина пытается ускорить этот процесс вместе с европейскими партнерами.

Президент поблагодарил Францию и других союзников, которые поддерживают развитие производства систем ПВО в Европе. Он также подчеркнул, что Киев продолжит переговоры с Соединенными Штатами по поддержке Украины.

"Европа помогает нам финансами. Но очень нужно и лидерство Соединенных Штатов", — подытожил Зеленский.

