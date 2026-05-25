Зеленський та Буданов взяли участь у перепохованні Мельника

Українське керівництво на перепохованні Андрія Мельника. Фото: hromadske.ua

Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Кирило Буданов взяли участь у перепохованні лідера ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії. Їх похоронили на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на hromadske.ua.

Перепоховання Андрія Мельника в Україні

Перепоховання відбулося на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. На процесію прийшли:

президент Володимир Зеленський,

прем'єр-міністерка Юлія Свириденко,

керівник Офісу президента Кирило Буданов,

заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук,

голова парламенту Руслан Стефанчук,

очільниця Мінветеранів Наталія Калмикова,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

третій президент України Віктор Ющенко.

Також на заході був нащадок першого провідника ОУН і родича Мельника Євгена Коновальця Андрій Романюк. За його словами, він дізнався про своє походження через архівні справи.

"Полковник Андрій Мельник повернувся в іншу Україну — не ту, яку змушений був залишити, та ту, про яку мріяв... Він повернувся в Україну сильну, вільну, горду, Україну, яка знає, чого хоче, Україну, яка тримається разом без внутрішнього розбрату, і саме тому завдяки своїй єдності тримає свої сильні позиції", — сказав Володимир Зеленський під час своєї промови.

Що відомо про Андрія Мельника

Андрій Мельник — український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, один із провідних учасників визвольних змагань початку ХХ століття. У 1938 році очолив Організацію українських націоналістів після загибелі Євгена Коновальця та керував її "мельниківською" течією (ОУН(м)).

Після Другої світової війни перебував в еміграції в Західній Європі, де продовжував громадсько-політичну діяльність. Помер у 1964 році в Кельні, там і був похований.

Як писали Новини.LIVE, 21 травня в Україну повернули останки Андрія Мельника та його дружини. Їх зустріли український прапор, державний гімн, українське військо весь український народ.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що також готуються рішення про перепоховання полковника Євгена Коновальця та інших історичних постатей.За його словами, український народ заслуговує на свою історичну памʼять.