В Україну повернули останки Андрія Мельника та його дружини

В Україну повернули останки Андрія Мельника та його дружини

Дата публікації: 21 травня 2026 15:41
В Україну повернули останки Андрія Мельника та його дружини
Повернення останків Андрія Мельника в Україну. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

В Україну у четвер, 21 травня, повернули останки другого очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника, а також його дружини Софії Федак-Мельник. Вони були поховані в Люксембурзі.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає Новини.LIVE.

Повернення останків Андрія Мельника та його дружини

Верещук зазначила, що кортеж із прахом Мельника та його дружини перетнув держкордон України. Після десятиліть вони повертаються на рідну землю. Їх зустріли український прапор, державний гімн, українське військо, українські діти та весь український народ.

Повернення останків Андрія Мельника та його дружини в Україну
Повернення останків Мельника і його дружини в Україну. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

"Життя Андрія Мельника — це приклад самовідданого служіння українській нації та непохитної віри у майбутнє України. Його віра, його боротьба і його державницьке мислення залишаються для нас дороговказом сьогодні", — наголосила Верещук.

Повернення Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник в Україну
В Україну повернули останки Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Вона каже, що ініціатива президента щодо створення Національного Пантеону Героїв розглядається як важливий крок у формуванні сучасної культури національної пам’яті та відновленні історичної справедливості.

В Україну повернули останки Андрія Мельника
Повернення останків Андрія Мельники та Софії Федак-Мельник. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

"Ми повертаємо не лише видатних українських діячів, які поховані за кордоном. Ми повертаємо Україні її історичну пам’ять, її тяглість та її Героїв. Хочу подякувати за сприяння Закарпатській ОВА, МВС України, Посольству України у Словаччині, Державній прикордонній службі України та Національній гвардії України", — додала Верещук.

Допис Верещук. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника ОУН Богдана Червака, завдяки підтримці керівника ОП Кирила Буданова в Україну повернуть прах Андрія Мельника та його дружини Софії.

А український лідер Володимир Зеленський зазначив про старт процесу перепоховання Андрій Мельника та його дружини. Крім того, готуються рішення щодо Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.

Буданов назвав повернення праху Андрія Мельника важливим історичним кроком у відновленні справедливості.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
