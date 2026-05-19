Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пантеону видатних українців бути: Буданов про перепоховання Мельника

Пантеону видатних українців бути: Буданов про перепоховання Мельника

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 20:34
Пантеону видатних українців бути: Буданов про перепоховання Мельника
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повернення праху полковника Андрія Мельника є історичним актом відновлення справедливості. Це стане початком створення Пантеону видатних українців в нашій країні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова. 

Повернення праху Андрія Мельника в Україну

"Україна повертає своїх героїв, історичну пам’ять і національну історію. Повернення на рідну землю праху полковника Андрія Мельника, одного з провідників визвольних змагань ХХ століття, є історичним актом відновлення справедливості", — сказав Буданов.

Він нагадав, що Мельник присвятив життя підпільній і відкритій боротьбі проти окупантів. За словами очільника ОПУ, нарешті він здобуде спокій у державі, за яку так віддано воював. Його перепоховають в Україні разом із дружиною Софією

"Пантеону видатних українців бути. Його створення — стратегічний крок для зміцнення нашої державної ідентичності, а сам меморіал стане символом багатовікової боротьби за волю та незалежність України", — наголосив Кирило Буданов.

Читайте також:

Він також подякував Президенту України за підтримку цього проєкту, а також дипломатам, науковцям, історикам, громадськості та діаспорі, завдяки спільним зусиллям яких це повернення стало можливим.

Зазначимо, що Мельник похований на одному із місцевих кладовищ у Люксембурзі. Сьогодні відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні останків полковника та його дружини подальшого перепоховання в Україні.

Як писали Новини.LIVE, раніше про перепоховання Андрія Мельника висловився Володимир Зеленський. Він заявив, що також готуються рішення про перепоховання полковника Євгена Коновальця та інших історичних постатей.

Про створення Пантеону видатних українців у рамках політики пам'яті та вшанування національних героїв повідомлялось ще квітні. Йдеться про повернення в Україну постатей, що відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності, а також про гідне вшанування героїв і важливих етапів історії. 

Андрій Мельник Кирило Буданов поховання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації