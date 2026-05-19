Пантеону видатних українців бути: Буданов про перепоховання Мельника

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що повернення праху полковника Андрія Мельника є історичним актом відновлення справедливості. Це стане початком створення Пантеону видатних українців в нашій країні.

Повернення праху Андрія Мельника в Україну

"Україна повертає своїх героїв, історичну пам’ять і національну історію. Повернення на рідну землю праху полковника Андрія Мельника, одного з провідників визвольних змагань ХХ століття, є історичним актом відновлення справедливості", — сказав Буданов.

Він нагадав, що Мельник присвятив життя підпільній і відкритій боротьбі проти окупантів. За словами очільника ОПУ, нарешті він здобуде спокій у державі, за яку так віддано воював. Його перепоховають в Україні разом із дружиною Софією.

"Пантеону видатних українців бути. Його створення — стратегічний крок для зміцнення нашої державної ідентичності, а сам меморіал стане символом багатовікової боротьби за волю та незалежність України", — наголосив Кирило Буданов.

Він також подякував Президенту України за підтримку цього проєкту, а також дипломатам, науковцям, історикам, громадськості та діаспорі, завдяки спільним зусиллям яких це повернення стало можливим.

Зазначимо, що Мельник похований на одному із місцевих кладовищ у Люксембурзі. Сьогодні відбулася офіційна церемонія передачі українській стороні останків полковника та його дружини подальшого перепоховання в Україні.

Як писали Новини.LIVE, раніше про перепоховання Андрія Мельника висловився Володимир Зеленський. Він заявив, що також готуються рішення про перепоховання полковника Євгена Коновальця та інших історичних постатей.

Про створення Пантеону видатних українців у рамках політики пам'яті та вшанування національних героїв повідомлялось ще квітні. Йдеться про повернення в Україну постатей, що відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності, а також про гідне вшанування героїв і важливих етапів історії.