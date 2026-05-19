Пантеону выдающихся украинцев быть: Буданов о перезахоронении Мельника

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что возвращение праха полковника Андрея Мельника является историческим актом восстановления справедливости. Это станет началом создания Пантеона выдающихся украинцев в нашей стране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Возвращение праха Андрея Мельника в Украину

"Украина возвращает своих героев, историческую память и национальную историю. Возвращение на родную землю праха полковника Андрея Мельника, одного из лидеров освободительной борьбы ХХ века, является историческим актом восстановления справедливости", — сказал Буданов.

Он напомнил, что Мельник посвятил жизнь подпольной и открытой борьбе против оккупантов. По словам главы ОПУ, наконец он обретет покой в государстве, за которое так преданно воевал. Его перезахоронят в Украине вместе с женой Софией.

"Пантеону выдающихся украинцев быть. Его создание — стратегический шаг для укрепления нашей государственной идентичности, а сам мемориал станет символом многовековой борьбы за свободу и независимость Украины", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Читайте также:

Он также поблагодарил Президента Украины за поддержку этого проекта, а также дипломатов, ученых, историков, общественность и диаспору, благодаря совместным усилиям которых это возвращение стало возможным.

Отметим, что Мельник похоронен на одном из местных кладбищ в Люксембурге. Сегодня состоялась официальная церемония передачи украинской стороне останков полковника и его жены для дальнейшего перезахоронения в Украине.

Как писали Новини.LIVE, ранее о перезахоронении Андрея Мельника высказался Владимир Зеленский. Он заявил, что также готовятся решения о перезахоронении полковника Евгения Коновальца и других исторических фигур.

О создании Пантеона выдающихся украинцев в рамках политики памяти и чествования национальных героев сообщалось еще в апреле. Речь идет о возвращении в Украину фигур, сыгравших ключевую роль в формировании национального сознания и государственности, а также о достойном чествовании героев и важных этапов истории.