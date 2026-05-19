Главная Новости дня Буданов способствовал возвращению праха главы ОУН Мельника в Украину

Дата публикации 19 мая 2026 18:13
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

На родную украинскую землю вернется прах одного из лидеров Освободительной борьбы в составе Армии УНР и Сечевых Стрельцов, второго председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии. Это произойдет благодаря активной поддержке руководителя ОП Кирилла Буданова.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщил действующий председатель ОУН Богдан Червак в Facebook.

Возвращение праха Андрея Мельника в Украину

Перезахоронение супругов Мельников, отметил Червак, станет частью масштабного проекта — создание Национального Пантеона Героев, инициированного руководителем ОП Будановым. Этот национальный мемориальный комплекс призван увековечить память о выдающихся исторических деятелях, военных и борцов за суверенитет и свободу Украины.

Могила Андрея Мельника в Люксембурге. Фото: Новини.LIVE

"Возвращение Мельников на Родину стало возможным благодаря настойчивости ОП, в том числе генерала Кирилла Буданова, МИД и УИНП", — подчеркнул Червак.

Он подчеркнул, что реализация таких инициатив имеет важное значение для сохранения национальной памяти и формирования государственной традиции чествования украинских героев.

Андрей Мельник. Фото: из открытых источников

Андрей Мельник принадлежал к ведущим деятелям украинского освободительного движения прошлого века, в частности разрабатывал план подавления большевистского мятежа на заводе "Арсенал" в Киеве в январе 1918 года, вместе с Евгением Коновальцем организовал Галицко-Буковинский курень Сечевых Стрельцов, который стал одной из самых боеспособных частей Армии УНР. Позже стал во главе ОУН после трагической смерти Евгения Коновальца.

Напомним, в конце марта Кирилл Буданов провел специальное совещание по созданию Пантеона выдающихся украинцев и перезахоронения на Родине выдающихся деятелей, которые покоятся за рубежом.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявил о неотвратимом приговоре для российских тиранов. По его словам, современная Россия продолжает ту самую традицию насилия, которую олицетворяют Сандармох, Быковня и Буча.

Также руководитель ОПУ рассказал, что россияне более года пытаются оккупировать Степногорск. Для этого враг бросает значительные ресурсы, но несет колоссальные потери.

Андрей Мельник Кирилл Буданов захоронения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
