Буданов способствовал возвращению праха главы ОУН Мельника в Украину

На родную украинскую землю вернется прах одного из лидеров Освободительной борьбы в составе Армии УНР и Сечевых Стрельцов, второго председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии. Это произойдет благодаря активной поддержке руководителя ОП Кирилла Буданова.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщил действующий председатель ОУН Богдан Червак в Facebook.

Перезахоронение супругов Мельников, отметил Червак, станет частью масштабного проекта — создание Национального Пантеона Героев, инициированного руководителем ОП Будановым. Этот национальный мемориальный комплекс призван увековечить память о выдающихся исторических деятелях, военных и борцов за суверенитет и свободу Украины.

"Возвращение Мельников на Родину стало возможным благодаря настойчивости ОП, в том числе генерала Кирилла Буданова, МИД и УИНП", — подчеркнул Червак.

Он подчеркнул, что реализация таких инициатив имеет важное значение для сохранения национальной памяти и формирования государственной традиции чествования украинских героев.

Андрей Мельник принадлежал к ведущим деятелям украинского освободительного движения прошлого века, в частности разрабатывал план подавления большевистского мятежа на заводе "Арсенал" в Киеве в январе 1918 года, вместе с Евгением Коновальцем организовал Галицко-Буковинский курень Сечевых Стрельцов, который стал одной из самых боеспособных частей Армии УНР. Позже стал во главе ОУН после трагической смерти Евгения Коновальца.

Напомним, в конце марта Кирилл Буданов провел специальное совещание по созданию Пантеона выдающихся украинцев и перезахоронения на Родине выдающихся деятелей, которые покоятся за рубежом.

