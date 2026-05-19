Головна Новини дня Буданов сприяв поверненню праха голови ОУН Мельника до України

Дата публікації: 19 травня 2026 18:13
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

На рідну українську землю повернеться прах одного з лідерів Визвольних змагань у складі Армії УНР та Січових Стрільців, другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Це відбудеться завдяки активній підтримці керівника ОП Кирила Буданова.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомив чинний голова ОУН Богдан Червак у Facebook. 

Повернення праху Андрія Мельника в Україну

Перепоховання подружжя Мельників, зазначив Червак, стане частиною масштабного проєкту — створення Національного Пантеону Героїв, ініційованого керівником ОП Будановим. Цей національний меморіальний комплекс покликаний увічнити пам'ять про видатних історичних діячів, військових та борців за суверенітет і свободу України.

Могила Андрія Мельника в Люксембурзі. Фото: Новини.LIVE

"Повернення Мельників на Батьківщину стало можливим завдяки наполегливості ОП, в тому числі генерала Кирила Буданова, МЗС та УІНП", — підкреслив Червак.

Він наголосив, що реалізація таких ініціатив має важливе значення для збереження національної пам’яті та формування державної традиції вшанування українських героїв.

Андрій Мельник. Фото: з відкритих джерел

Андрій Мельник належав до провідних діячів українського визвольного руху минулого століття, зокрема розробляв план придушення більшовицького заколоту на заводі "Арсенал" у Києві в січні 1918 року, разом з Євгеном Коновальцем організував Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців, який став однією з найбоєздатніших частин Армії УНР. Пізніше став на чолі ОУН після трагічної смерті Євгена Коновальця.

Нагадаємо, наприкінці березня Кирило Буданов провів спеціальну нараду щодо створення Пантеону видатних українців та перепоховання на Батьківщині визначних діячів, які спочивають за кордоном.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявив про невідворотний вирок для російських тиранів. За його словами, сучасна Росія продовжує ту саму традицію насильства, яку уособлюють Сандармох, Биківня та Буча.

Також керівник ОПУ розповів, що росіяни понад рік намагаються окупувати Степногірськ. Для цього ворог кидає значні ресурси, але зазнає колосальних втрат. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
