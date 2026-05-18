Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: росіяни понад рік намагаються окупувати Степногірськ

Буданов: росіяни понад рік намагаються окупувати Степногірськ

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 21:08
Буданов: росіяни понад рік намагаються окупувати Степногірськ
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Російські війська вже понад рік безрезультатно намагаються окупувати Степногірськ у Запорізькій області. Для цього ворог кидає значні ресурси, але зазнає колосальних втрат. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника ОПУ Кирила Буданова та Головне управління розвідки Міноборони України

Яка ситуація у Степногірську

"Більш ніж рік ворог безрезультатно намагається окупувати Степногірськ, кидає на це значні ресурси, але зазнає величезних втрат. Дякую спецпризначенцям ГУР МО України та всім підрозділам Сил оборони України, які весь цей час демонструють професіоналізм і відвагу, тримають рубежі, знищують російських окупантів, не даючи жодного шансу загрожувати Запоріжжю", — сказав Кирило Буданов.

Водночас у розвідці розповіли, що штурмовики спецпідрозділу "Артан" провели серію активних наступальних дій, аби витіснити окупантів з міста та стабілізувати там ситуацію. 

Російськи FPV-"ждун" намагався атакувати техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, але українські бійці його знищили. 

Читайте також:

Так, в результаті боїв у складних міських умовах наші військові вибили окупантів з укріплених позицій, а ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України.

"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність "сюрпризів" та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім — готові до цього", — розповів командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Як писали Новини.LIVE, раніше в ГУР показали унікальні кадри, як бійці проводять операцію зі звільнення Степногірська. Розвідники зі спецпідрозділу "Кабул 9" використовують тактику "тисячі порізів", комбінуючи аеророзвідку з миттєвими ударами дронів-камікадзе. 

Також ми писали, що 15 травня РФ вдарила по приміському поїзді в Запорізькій області. Зафіксовано влучання біля одного з вагонів, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. 

Запорізька область Кирило Буданов фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації