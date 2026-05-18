Буданов: росіяни понад рік намагаються окупувати Степногірськ

Російські війська вже понад рік безрезультатно намагаються окупувати Степногірськ у Запорізькій області. Для цього ворог кидає значні ресурси, але зазнає колосальних втрат.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника ОПУ Кирила Буданова та Головне управління розвідки Міноборони України.

Яка ситуація у Степногірську

"Більш ніж рік ворог безрезультатно намагається окупувати Степногірськ, кидає на це значні ресурси, але зазнає величезних втрат. Дякую спецпризначенцям ГУР МО України та всім підрозділам Сил оборони України, які весь цей час демонструють професіоналізм і відвагу, тримають рубежі, знищують російських окупантів, не даючи жодного шансу загрожувати Запоріжжю", — сказав Кирило Буданов.

Водночас у розвідці розповіли, що штурмовики спецпідрозділу "Артан" провели серію активних наступальних дій, аби витіснити окупантів з міста та стабілізувати там ситуацію.

Російськи FPV-"ждун" намагався атакувати техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, але українські бійці його знищили.

Так, в результаті боїв у складних міських умовах наші військові вибили окупантів з укріплених позицій, а ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України.

"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність "сюрпризів" та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім — готові до цього", — розповів командир "Артану" Віктор Торкотюк.

