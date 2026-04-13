Бійці ГУР проводять операцію зі звільнення Степногірська: відео

Звільнення Степногірська бійцями ГУР. Фото: скріншот відео

Головне управління розвідки Міноборони України показало унікальні кадри наступальної операції на Запоріжжі поблизу стратегічно важливого Степногірська. Спецпризначенці продемонстрували методичне знищення оборонних позицій та логістичних вузлів окупантів, що дозволяє українським силам крок за кроком повертати контроль над регіоном.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Які міста звільнені ГУР

На оприлюдненому відео зафіксовано бойову роботу розвідників зі спецпідрозділу "Кабул 9". Бійці використовують тактику "тисячі порізів", комбінуючи аеророзвідку з миттєвими ударами дронів-камікадзе. Завдяки високій точності пілотів, ворог втрачає не лише техніку, а й можливість вчасно підвозити боєкомплект та резерви до передових позицій.

Серед підтверджених успіхів операції:

знищення кількох одиниць броньованої техніки РФ;

ліквідація спостережних пунктів, оснащених засобами РЕБ;

точні влучання по бліндажах та місцях скупчення особового складу ворога.

Стратегічне значення Степногірська

Степногірськ, що розташований у безпосередній близькості до лінії фронту, тривалий час залишався під постійним вогнем ворожої артилерії. Його деокупація та зачистка прилеглих територій має критичне значення для стабілізації південного фронту. Це не лише відсуває ворожу артилерію від мирних міст, а й відкриває шлях до подальшого звільнення окупованих територій Запорізької області.

Розвідники зазначають, що окупанти намагаються закріпитися в кожному підвалі та лісосмузі, перетворюючи цивільну забудову на укріпрайони. Проте злагоджена робота ГУР та артилерійська підтримка ЗСУ змушують загарбників відступати з раніше зайнятих рубежів. Наразі операція триває, а українські захисники продовжують випалювати ворога з нашої землі.

Нагадаємо, Представник ГУР МО та заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов заявив, що перемовини щодо майбутніх обмінів продовжуються. Він назвав такий процес нелегким, але наголосив на постійній роботі у цьому напрямку.