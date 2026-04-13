Бойцы ГУР проводят операцию по освобождению Степногорска: видео

Освобождение Степногорска бойцами ГУР. Фото: скриншот видео

Главное управление разведки Минобороны Украины показало уникальные кадры наступательной операции в Запорожье вблизи стратегически важного Степногорска. Спецназовцы продемонстрировали методичное уничтожение оборонительных позиций и логистических узлов оккупантов, что позволяет украинским силам шаг за шагом возвращать контроль над регионом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

Какие города освобождены ГУР

На обнародованном видео зафиксирована боевая работа разведчиков из спецподразделения "Кабул 9". Бойцы используют тактику "тысячи порезов", комбинируя аэроразведку с мгновенными ударами дронов-камикадзе. Благодаря высокой точности пилотов, враг теряет не только технику, но и возможность вовремя подвозить боекомплект и резервы к передовым позициям.

Среди подтвержденных успехов операции:

уничтожение нескольких единиц бронированной техники РФ;

ликвидация наблюдательных пунктов, оснащенных средствами РЭБ;

точные попадания по блиндажам и местам скопления личного состава врага.

Стратегическое значение Степногорска

Степногорск, расположенный в непосредственной близости к линии фронта, длительное время оставался под постоянным огнем вражеской артиллерии. Его деоккупация и зачистка прилегающих территорий имеет критическое значение для стабилизации южного фронта. Это не только отодвигает вражескую артиллерию от мирных городов, но и открывает путь к дальнейшему освобождению оккупированных территорий Запорожской области.

Разведчики отмечают, что оккупанты пытаются закрепиться в каждом подвале и лесополосе, превращая гражданскую застройку в укрепрайоны. Однако слаженная работа ГУР и артиллерийская поддержка ВСУ заставляют захватчиков отступать с ранее занятых рубежей. Сейчас операция продолжается, а украинские защитники продолжают выжигать врага с нашей земли.

Напомним, Представитель ГУР МО и заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов заявил, что переговоры относительно будущих обменов продолжаются. Он назвал такой процесс нелегким, но отметил постоянную работу в этом направлении.