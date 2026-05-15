РФ вдарила по приміському поїзді в Запорізькій області: є поранені

Пошкоджений поїзд внаслідок російського обстрілу. Фото: Укрзалізниця

Російські окупанти завдали удару дроном по приміському поїзді у Запорізькій області. Зафіксовано влучання біля одного з вагонів. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл поїзда у Запорізькій області

Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив локомотивну бригаду про повітряну небезпеку, після чого поїзд зупинили й почали евакуацію пасажирів.

Удар Росії по приміському поїзді в Запорізькій області. Фото: Укрзалізниця

"Часу було вкрай обмаль, відтак, за попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Усі обставини уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Пораненим надали першу допомогу та передали їх медикам. Залізничники супроводжують та залишаються поруч із пасажирами в медичному закладі.

"Наразі працюємо над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжуємо уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні й реагувати", — додали в Укрзалізниці.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 13 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Зокрема, зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі в декількох областях.

А 5 травня російські дрони атакували тепловози, електровози та вагони Укрзалізниці в межах Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.