Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила по приміському поїзді в Запорізькій області: є поранені

РФ вдарила по приміському поїзді в Запорізькій області: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 11:16
РФ вдарила по приміському поїзді в Запорізькій області: є поранені
Пошкоджений поїзд внаслідок російського обстрілу. Фото: Укрзалізниця

Російські окупанти завдали удару дроном по приміському поїзді у Запорізькій області. Зафіксовано влучання біля одного з вагонів. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл поїзда у Запорізькій області

Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив локомотивну бригаду про повітряну небезпеку, після чого поїзд зупинили й почали евакуацію пасажирів.

Російський удар по поїзду в Запорізькій області
Удар Росії по приміському поїзді в Запорізькій області. Фото: Укрзалізниця

"Часу було вкрай обмаль, відтак, за попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Усі обставини уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Пораненим надали першу допомогу та передали їх медикам. Залізничники супроводжують та залишаються поруч із пасажирами в медичному закладі.

Читайте також:

"Наразі працюємо над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжуємо уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні й реагувати", — додали в Укрзалізниці.

null
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 13 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Зокрема, зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі в декількох областях.

А 5 травня російські дрони атакували тепловози, електровози та вагони Укрзалізниці в межах Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Укрзалізниця Запорізька область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації