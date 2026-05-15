РФ ударила по пригородному поезду в Запорожской области: есть раненые
Российские оккупанты нанесли удар дроном по пригородному поезду в Запорожской области. Зафиксировано попадание возле одного из вагонов. В результате обстрела ранения получили два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел поезда в Запорожской области
Мониторинговый центр Укрзализныци предупредил локомотивную бригаду о воздушной опасности, после чего поезд остановили и начали эвакуацию пассажиров.
"Времени было крайне мало, поэтому, по предварительной информации, двое пассажиров, которые еще не успели эвакуироваться, получили осколочные ранения. Все обстоятельства уточняются", — говорится в сообщении.
Раненым оказали первую помощь и передали их медикам. Железнодорожники сопровождают и остаются рядом с пассажирами в медицинском учреждении.
"Сейчас работаем над восстановлением движения поездов на участке и продолжаем внимательно мониторить ситуацию с безопасностью в регионе и реагировать", — добавили в Укрзализныце.
Как писали Новини.LIVE, 13 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В частности, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре в нескольких областях.
А 5 мая российские дроны атаковали тепловозы, электровозы и вагоны Укрзализныци в пределах Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.