РФ ударила по пригородному поезду в Запорожской области: есть раненые

Дата публикации 15 мая 2026 11:16
Поврежденный поезд в результате российского обстрела. Фото: Укрзализныця

Российские оккупанты нанесли удар дроном по пригородному поезду в Запорожской области. Зафиксировано попадание возле одного из вагонов. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.

Мониторинговый центр Укрзализныци предупредил локомотивную бригаду о воздушной опасности, после чего поезд остановили и начали эвакуацию пассажиров.

Удар России по пригородному поезду в Запорожской области. Фото: Укрзализныця

"Времени было крайне мало, поэтому, по предварительной информации, двое пассажиров, которые еще не успели эвакуироваться, получили осколочные ранения. Все обстоятельства уточняются", — говорится в сообщении.

Раненым оказали первую помощь и передали их медикам. Железнодорожники сопровождают и остаются рядом с пассажирами в медицинском учреждении.

"Сейчас работаем над восстановлением движения поездов на участке и продолжаем внимательно мониторить ситуацию с безопасностью в регионе и реагировать", — добавили в Укрзализныце.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 13 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В частности, зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре в нескольких областях.

А 5 мая российские дроны атаковали тепловозы, электровозы и вагоны Укрзализныци в пределах Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.

