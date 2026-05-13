Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ нанесла 23 удара по объектам УЗ: погибли двое железнодорожников

РФ нанесла 23 удара по объектам УЗ: погибли двое железнодорожников

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 22:53
РФ нанесла 23 удара по объектам УЗ: погибли двое железнодорожников
Уничтоженный вагон поезда. Фото: УЗ

В результате массированной российской атаки по Украине под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура сразу в нескольких регионах. Всего зафиксировано 23 попадания по объектам "Укрзализныци", есть погибшие и повреждения подвижного состава и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин и пресс-служба "Укрзализныци", передает Новини.LIVE.

Армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру

Как сообщил Литвин, российские войска во время массированной атаки целились по железнодорожным объектам на западе, севере и в центре страны.

"По итогам атаки имеем 23 попадания в объекты железной дороги. Не допущено травмирования/гибели пассажиров. Поезда мониторинговые команды останавливали, эвакуировали заблаговременно", — отметил советник.

Он добавил, что работников на рабочих местах заранее перевели в укрытие. В то же время одна сотрудница получила легкую травму при перемещении в убежище.

Читайте также:

В "Укрзализныце" сообщили, что под ударами были энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Украина под массированной атакой — а Укрзализныця стала сегодня одной из основных целей врага. Продолжают бросать все силы, чтобы попытаться затормозить нашу железную дорогу", — говорится в заявлении компании.

По официальным данным, повреждения получили три локомотива, семь вагонов пригородного сообщения, восемь грузовых вагонов, пять тяговых подстанций, пять депо и два моста.

В Здолбунове в результате удара погибли двое железнодорожников, которые на момент атаки не находились на работе. Еще один работник получил ранения.

"К большому сожалению, не без потерь в нашей Железной Семье. Коварные удары врага по железнодорожному городку Здолбунов унесли жизни двух наших коллег", — сообщили в Укрзализныце.

Несмотря на массированную атаку, движение поездов продолжается на всех участках. В то же время в УЗ предупредили о возможных временных задержках, изменениях графиков и корректировке маршрутов из-за ситуации с безопасностью.

Атака РФ по Украине 13 мая

С 08:00 до 18:30 оккупанты запустили 753 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия", а с учетом ночной атаки общее количество вражеских дронов за сутки превысило 892.

Основным направлением удара стали западные регионы Украины. Также, по данным Воздушных сил, россияне в очередной раз использовали территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных беспилотников в сторону Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем. По состоянию на 18:30 украинская ПВО сбила или подавила 710 вражеских дронов почти во всех регионах страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА, а также падение обломков сбитых дронов в 26 местах. Атака продолжается — часть беспилотников до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.

РФ выпустила по Украине больше 750 БпЛА
Отчет ВС ЗСУ. Фото: ВС ЗСУ

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала суток российская армия выпустила более 800 дронов. Глава государства предупредил о возможных пусках ракет.

Кроме того, оккупанты нанесли самый массированный удар по Закарпатью за время полномасштабной войны. На атаку отреагировал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и уже вызвал российского посла.

Укрзализныця обстрелы погибшие
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации