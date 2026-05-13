РФ нанесла 23 удара по объектам УЗ: погибли двое железнодорожников

Уничтоженный вагон поезда. Фото: УЗ

В результате массированной российской атаки по Украине под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура сразу в нескольких регионах. Всего зафиксировано 23 попадания по объектам "Укрзализныци", есть погибшие и повреждения подвижного состава и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин и пресс-служба "Укрзализныци", передает Новини.LIVE.

Армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру

Как сообщил Литвин, российские войска во время массированной атаки целились по железнодорожным объектам на западе, севере и в центре страны.

"По итогам атаки имеем 23 попадания в объекты железной дороги. Не допущено травмирования/гибели пассажиров. Поезда мониторинговые команды останавливали, эвакуировали заблаговременно", — отметил советник.

Он добавил, что работников на рабочих местах заранее перевели в укрытие. В то же время одна сотрудница получила легкую травму при перемещении в убежище.

В "Укрзализныце" сообщили, что под ударами были энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Украина под массированной атакой — а Укрзализныця стала сегодня одной из основных целей врага. Продолжают бросать все силы, чтобы попытаться затормозить нашу железную дорогу", — говорится в заявлении компании.

По официальным данным, повреждения получили три локомотива, семь вагонов пригородного сообщения, восемь грузовых вагонов, пять тяговых подстанций, пять депо и два моста.

В Здолбунове в результате удара погибли двое железнодорожников, которые на момент атаки не находились на работе. Еще один работник получил ранения.

"К большому сожалению, не без потерь в нашей Железной Семье. Коварные удары врага по железнодорожному городку Здолбунов унесли жизни двух наших коллег", — сообщили в Укрзализныце.

Несмотря на массированную атаку, движение поездов продолжается на всех участках. В то же время в УЗ предупредили о возможных временных задержках, изменениях графиков и корректировке маршрутов из-за ситуации с безопасностью.

Атака РФ по Украине 13 мая

С 08:00 до 18:30 оккупанты запустили 753 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия", а с учетом ночной атаки общее количество вражеских дронов за сутки превысило 892.

Основным направлением удара стали западные регионы Украины. Также, по данным Воздушных сил, россияне в очередной раз использовали территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных беспилотников в сторону Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем. По состоянию на 18:30 украинская ПВО сбила или подавила 710 вражеских дронов почти во всех регионах страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА, а также падение обломков сбитых дронов в 26 местах. Атака продолжается — часть беспилотников до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.

Отчет ВС ЗСУ. Фото: ВС ЗСУ

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала суток российская армия выпустила более 800 дронов. Глава государства предупредил о возможных пусках ракет.

Кроме того, оккупанты нанесли самый массированный удар по Закарпатью за время полномасштабной войны. На атаку отреагировал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и уже вызвал российского посла.