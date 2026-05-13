РФ завдала 23 ударів по об’єктах УЗ: загинули двоє залізничників

Знищений вагон поїзда. Фото: УЗ

Внаслідок масованої російської атаки по Україні під ударами опинилася залізнична інфраструктура одразу в кількох регіонах. Загалом зафіксовано 23 влучання по об'єктах "Укрзалізниці", є загиблі та пошкодження рухомого складу й енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин та пресслужба "Укрзалізниці", передає Новини.LIVE.

Армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру

Як повідомив Литвин, російські війська під час масованої атаки цілили по залізничних об'єктах на заході, півночі та в центрі країни.

"За підсумком атаки маємо 23 влучання в об'єкти залізниці. Не допущено травмувань/загибелі пасажирів. Поїзди моніторингові команди зупиняли, евакуйовували завчасно", — зазначив радник.

Він додав, що працівників на робочих місцях заздалегідь перевели в укриття. Водночас одна співробітниця отримала легку травму під час переміщення до сховища.

В "Укрзалізниці" повідомили, що під ударами були енергетична інфраструктура, мости, пасажирські та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях.

"Україна під масованою атакою — а Укрзалізниця стала сьогодні однією з основних цілей ворога. Продовжують кидати всі сили, аби спробувати загальмувати нашу залізницю", — йдеться у заяві компанії.

За офіційними даними, пошкоджень зазнали три локомотиви, сім вагонів приміського сполучення, вісім вантажних вагонів, п'ять тягових підстанцій, п'ять депо та два мости.

У Здолбунові внаслідок удару загинули двоє залізничників, які на момент атаки не перебували на роботі. Ще один працівник отримав поранення.

"На превеликий жаль, не без втрат в нашій Залізній Родині. Підступні удари ворога по залізничному містечку Здолбунів забрали життя двох наших колег", — повідомили в Укрзалізниці.

Попри масовану атаку, рух поїздів продовжується на всіх ділянках. Водночас в УЗ попередили про можливі тимчасові затримки, зміни графіків та коригування маршрутів через безпекову ситуацію.

Атака РФ по Україні 13 травня

Із 08:00 до 18:30 окупанти запустили 753 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія", а з урахуванням нічної атаки загальна кількість ворожих дронів за добу перевищила 892.

Основним напрямком удару стали західні регіони України. Також, за даними Повітряних сил, росіяни вкотре використовували територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних безпілотників у бік України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем. Станом на 18:30 українська ППО збила або подавила 710 ворожих дронів майже в усіх регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння уламків збитих дронів на 26 локаціях. Атака триває — частина безпілотників досі перебуває в повітряному просторі України.

Звіт ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку доби російська армія випустила понад 800 дронів. Глава держави попередив про можливі пуски ракет.

Крім того, окупанти завдали наймасованішого удару по Закарпаттю за час повномасштабної війни. На атаку відреагував прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр та вже викликав російського посла.