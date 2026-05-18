Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов: россияне более года пытаются оккупировать Степногорск

Буданов: россияне более года пытаются оккупировать Степногорск

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 21:08
Буданов: россияне более года пытаются оккупировать Степногорск
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Российские войска уже более года безрезультатно пытаются оккупировать Степногорск в Запорожской области. Для этого враг бросает значительные ресурсы, но несет колоссальные потери.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу ОПУ Кирилла Буданова и Главное управление разведки Минобороны Украины.

Какова ситуация в Степногорске

"Более года враг безрезультатно пытается оккупировать Степногорск, бросает на это значительные ресурсы, но несет огромные потери. Спасибо спецназовцам ГУР МО Украины и всем подразделениям Сил обороны Украины, которые все это время демонстрируют профессионализм и отвагу, держат рубежи, уничтожают российских оккупантов, не давая ни единого шанса угрожать Запорожью", — сказал Кирилл Буданов.

В то же время в разведке рассказали, что штурмовики спецподразделения "Артан" провели серию активных наступательных действий, чтобы вытеснить оккупантов из города и стабилизировать там ситуацию.

Российский FPV-"ждун" пытался атаковать технику, на которой группы спецназовцев ГУР заезжали на штурм позиций захватчиков, но украинские бойцы его уничтожили.

Читайте также:

Так, в результате боев в сложных городских условиях наши военные выбили оккупантов с укрепленных позиций, а ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем — готовы к этому", — рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Как писали Новини.LIVE, ранее в ГУР показали уникальные кадры, как бойцы проводят операцию по освобождению Степногорска. Разведчики из спецподразделения "Кабул 9" используют тактику "тысячи порезов", комбинируя аэроразведку с мгновенными ударами дронов-камикадзе.

Также мы писали, что 15 мая РФ ударила по пригородному поезду в Запорожской области. Зафиксировано попадание возле одного из вагонов, в результате чего два человека получили ранения.

Запорожская область Кирилл Буданов фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации