Буданов: россияне более года пытаются оккупировать Степногорск

Российские войска уже более года безрезультатно пытаются оккупировать Степногорск в Запорожской области. Для этого враг бросает значительные ресурсы, но несет колоссальные потери.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу ОПУ Кирилла Буданова и Главное управление разведки Минобороны Украины.

Какова ситуация в Степногорске

"Более года враг безрезультатно пытается оккупировать Степногорск, бросает на это значительные ресурсы, но несет огромные потери. Спасибо спецназовцам ГУР МО Украины и всем подразделениям Сил обороны Украины, которые все это время демонстрируют профессионализм и отвагу, держат рубежи, уничтожают российских оккупантов, не давая ни единого шанса угрожать Запорожью", — сказал Кирилл Буданов.

В то же время в разведке рассказали, что штурмовики спецподразделения "Артан" провели серию активных наступательных действий, чтобы вытеснить оккупантов из города и стабилизировать там ситуацию.

Российский FPV-"ждун" пытался атаковать технику, на которой группы спецназовцев ГУР заезжали на штурм позиций захватчиков, но украинские бойцы его уничтожили.

Так, в результате боев в сложных городских условиях наши военные выбили оккупантов с укрепленных позиций, а ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем — готовы к этому", — рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

